Shift Up กางแผนภาคต่อ "Stellar Blade" ออกปีหน้า

Stellar Blade 2

insider-gaming

thegamer

ใครที่เคยลองสัมผัสตัวเกม Stellar Blade ภาคแรกมาแล้ว คงรู้ดีว่าแฟรนไชส์นี้มันต้องมีภาคต่อออกตามมาอีกแน่ๆ แต่หลายคนคงไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเกมภาคสองจะเร่งสปีดออกตามติดกระชั้นชิดถึงขนาดนี้ เมื่อใบพรีเซนต์ผลประกอบการรวมถึงแผนงานในอนาคตล่าสุดของสตูดิโอ Shift Up ได้บ่งบอกถึงช่วงเวลาคร่าวๆสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ของ "อีฟ"จากสไลด์โชว์หน้าที่ 19 ที่ระบุถึงกำหนดแผนวางตลาดสำหรับผลงานเกมทั้งหมดตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ยันอนาคตของสตูดิโอ Shift Up ซึ่งมีเกมมือถือ Goddess of Victory: Nikke, เกมคอนโซล Stellar Blade และ Project Witches ที่ยังเป็นปริศนารวมอยู่ในนั้นแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่แผนร่างฉบับคร่าวๆของทางสตูดิโอ Shift Up เท่านั้น หากในอนาคตวันข้างหน้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นตัวเกม Stellar Blade 2 ก็มีสิทธิ์ถูกเลื่อนกำหนดวันวางจำหน่ายออกไปจากแผนเดิมที่พวกเขาวางไว้ แต่ไม่ว่ากรณีใดมันก็ถือว่ารวดเร็วอยู่ดีแถมนี่ยังเป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีว่าพวกเราจะได้เล่นผลงานเกมภาคต่อนี้แบบชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์