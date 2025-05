แบทเทิลรอยัลลงดัน! "Abyss of Dungeons" เตรียมเปิดตัวในไทย 11 มิ.ย.นี้

ชื่อเกมใหม่ "Abyss of Dungeons" สื่อถึงห้วงลึกและความมืดมิดของดันเจี้ยนซึ่งเป็นฉากหลังของเกม และเป็นสัญลักษณ์ของเกมเพลย์หลักในการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด KRAFTON วางแผนที่จะเปิดตัวชื่อและโลโก้ใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปทั่วทั้งเกมในอัปเดตประจำเดือนมิถุนายนAbyss of Dungeons เริ่มเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ นับตั้งแต่นั้นมา KRAFTON ก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นในอเมริกาเหนืออย่างใกล้ชิด โดยนำคำติชมของพวกเขามาปรับใช้เพื่อเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่มากมาย รวมถึงโหมด PvP Arena, PvE Boss Gauntlet, ระบบ Soulstone และระบบ Stat Tree ที่ช่วยเพิ่มการเติบโตของตัวละครตามความก้าวหน้าของเลเวล ซึ่งการอัปเดตเหล่านี้ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากคอมมูนิตี้จากการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้เล่น ความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นและคุณภาพการบริการที่สูงขึ้น KRAFTON จึงตัดสินใจขยายการให้บริการแบบ Soft Launch ของ Abyss of Dungeons ไปยังประเทศไทย อินโดนีเซีย บราซิล และเม็กซิโกกล่าวว่า “เราเชื่อว่าชื่อใหม่ Abyss of Dungeons ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเกม ลักษณะเฉพาะของเกม และบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้เล่นได้ดีกว่า เราจะรับฟังคำติชมจากผู้เล่นต่อไปและพยายามสะท้อนคำติชมเหล่านั้นลงในเกม”"Abyss of Dungeons" เป็นเกม Extraction RPG แนวเอาชีวิตรอดที่เน้นความตื่นเต้นในการหลบหนี โดยผสมผสานองค์ประกอบการเอาตัวรอดของแบทเทิลรอยัลเข้ากับรูปแบบการเล่นที่เน้นการสำรวจดันเจี้ยน เกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์อันยาวนานของ KRAFTON ในตลาดเกมมือถือระดับโลก โดยได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มมือถือพร้อมระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้มือถือโดยเฉพาะ"Abyss of Dungeons" พร้อมให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกแล้ว ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียทางการ YouTube X (Twitter) และ TikTok