Ubisoft จับมือ Xbox Game Pass ยกระดับ Rainbow Six Siege X และงานแข่ง BLAST R6

**ต้องสมัครสมาชิก Game Pass Ultimate ซึ่งจำหน่ายแยกต่างหาก ผลประโยชน์ในเกมจะแตกต่างกันไปและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความร่วมมือนี้จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วยงาน Reload 2025 ที่ริโอเดอจาเนโร ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวการแข่งขันครั้งแรกของ Rainbow Six Siege X แฟน ๆ สามารถคาดหวังการผสานรวม Game Pass ตลอดช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาล BLAST R6 รวมถึงกิจกรรมระดับพรีเมียมในงานระดับโลก เช่น November Major และ Six Invitational 2026 อันทรงเกียรติตลอดทั้งฤดูกาล Ubisoft และ Game Pass จะจัดงานพิเศษสำหรับชุมชนชาวเกม และพื้นที่เล่นเกมในสถานที่แข่งขันจริง ในระหว่างการแข่งขันอีสปอร์ตสำคัญ ๆ นอกจากนี้ แฟนเกมเรนโบว์ซิกซ์จะมีโอกาสได้พบเจอกับบรรดาครีเอเตอร์ที่พวกเขาชื่นชอบผ่านการพบปะและแจกของรางวัลสุดพิเศษในงาน BLAST R6 อีกด้วยด้านสมาชิก Game Pass Ultimate จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเกม Rainbow Six Siege X เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยมีสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ตลอดทั้งปีเพื่อเฉลิมฉลองให้กับหมุดหมายสำคัญต่าง ๆ ในฤดูกาลแข่งขัน ความร่วมมือนี้จะเริ่มต้นที่สมาชิกแบบ Ultimate ก่อนและมีแผนจะขยายไปสู่สมาชิกแบบอื่น ๆ ในอนาคต"เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Game Pass เพื่อยกระดับความน่าสนใจระดับโลกของ Rainbow Six Siege X และ BLAST R6 esports ให้สูงขึ้นไปอีก"กล่าว "การร่วมงานกับ BLAST ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา จะทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์งานแข่งที่สมบูรณ์แบบ ตลอดจนผลประโยชน์ต่าง ๆ ในเกมให้กับชุมชนผู้เล่นและแฟน ๆ อีสปอร์ตส์ของเราได้""เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกับ Rainbow Six Siege และ BLAST esports เพื่อมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับสมาชิก Game Pass ไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ตาม"กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต อีเวนต์งานแข่ง และคอนเทนต์ภายในเกม จะเปิดเผยให้ทราบเป็นระยะตลอดฤดูกาลแข่งขันอีสปอร์ตส์ของเรนโบว์ซิกซ์ในปี 2568 นี้