"Virtua Fighter 5 R.E.V.O." เปิดตัวเวอร์ชันคอนโซล พร้อมจัดศึกอีสปอร์ตชิงแชมป์โลก!

■เปิดเผยดีไซน์ใหม่ของ Wolf Hawkfield และทีเซอร์ของตัวละคร









■เผยวิดีโอเบื้องหลังกำรสร้ำง New VIRTUA FIGHTER Project !











Virtua Fighter 5 R.E.V.O. เตรียมวางจำหน่ายในรูปแบบมัลติแพลตฟอร์ม มีกำหนดจะรองรับฟังก์ชันการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม อีกทั้งจะทำให้ Rollback Netcode ที่มีอยู่ในเวอร์ชัน Steam รองรับการทำงานในทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้สนุกไปกับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนสำหรับส่วนเสริมอีกมากมาย ซึ่งจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคตโร้ดแม็ปของการแข่งขันระดับโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรกของซีรีส์ VF "VIRTUA FIGHTER Open Championship" ได้ถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อมูลโดยสังเขปของงาน "ASIA Qualifier in JAPAN" ที่จะจัดขึ้นที่โตเกียว, "EVO Las Vegas" ที่ลาสเวกัส และงานแข่งรอบคัดเลือกต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบที่ได้ด้านล่างนี้ ในการแข่งขันครั้งนี้นอกจากงานคัดเลือกแบบออฟไลน์แล้ว ยังจะมีการจัดงานคัดเลือกแบบออนไลน์อีกด้วย โดยคุณสมบัติในการเข้าร่วมรอบคัดเลือกแบบออนไลน์จะจำกัดเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ระบุไว้ในกฎของการแข่งขันเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม กรุณาตรวจสอบกฎงานแข่งให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัครสำหรับกฎงานแข่งและข้อมูลรายละเอียด กรุณาตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์จัดตั้งพิเศษของ VIRTUA FIGHTER Open Championship - ชิคาโก : COMBO BREAKER 2025 วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2025 (UTC-5)- โตเกียว : ASIA Qualifier in JAPAN ประกาศให้ทราบในภายหลัง (UTC+9)- ลาสเวกัส : EVO 2025 วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2025 (UTC-7)- เบอร์มิงแฮม : VSFighting XIII วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2025 (UTC)- กรุงเทพ : Thaiger Uppercut 2025 วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2025 (UTC+9)Wolf Hawkfield จะมาปรากฏตัวใน New VIRTUA FIGHTER Project ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาดีไซน์ตัวละครได้ถูกปรับใหม่หมดในธีมของ "คนรักมวยปล้ำ" สามารถรับชมตัวอย่างตัวอย่างทีเซอร์ด้านล่างเผยวิดีโอเบื้องหลังการสร้าง ที่มีทั้งบทสัมภาษณ์ของ เรียว ชิบาซากิ จาก SEGA ผู้รับหน้าที่เป็นอาร์ตไดเรกเตอร์ของ New VIRTUA FIGHTER Project และบรรยากาศเบื้องหลังในการพัฒนาเกมภาคนี้