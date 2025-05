เปิดซอง Magic: The Gathering ชุด "Tarkir: Dragonstorm" ภัยพิบัติระดับมังกร!

Halo Foil

"Tarkir: Dragonstorm" คือเนื้อเรื่องบทสุดท้ายของ Dragonstorm Arc ซึ่งเป็นองค์ที่สองในโครงเรื่องหลัก Metronome (เนื้อเรื่อง Dragonstorm Arc ประกอบด้วย Bloomburrow, Duskmourn: House of Horror, Aetherdrift และ Tarkir: Dragonstorm) โดยเล่าเรื่องราวของ 'ทาร์เคียร์' ดินแดนที่กำลังถูกพายุมังกรขนาดมหึมาถาโถมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ก่อให้เกิดมังกรดุร้ายไปทั่วดินแดน เหล่าจิตวิญญาณมังกรทรงพลังใหม่ที่ถูกอัญเชิญมาจากพายุมังกร บีบให้เจ้ามังกรยุคก่อนต้องออกมาเผชิญสถานการณ์ อีกทั้งกระตุ้นให้แคลนทั้งห้าต้องต่อสู้แย่งชิงสิทธิเหนือดินแดนแห่งนี้ ท่ามกลางพายุมังกรโหมที่โหมกระหน่ำ Narset กับ Elspeth พยายามเสาะหาหนทางที่จะหยุดยั้งพายุมังกรทั้งสองที่แพร่กระจายไปทั่วทาร์เคียร์ ในขณะที่ Sarkhan Vol ต้องการขัดขวางพวกเขา และ Jace กำลังตามหาบางสิ่งในห้วงลึกของ Meditation Realm ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อมัลติเวิร์สเมื่อมีมังกรเป็นตัวชูโรง ผู้เล่นจะได้พบกับการ์ดแบบใหม่ที่อาศัยพลังอันแข็งแกร่งของมังกรในการทำลายล้างคู่ต่อสู้การ์ดประเภท Enchantment ที่ผู้เล่นสามารถเล่นการ์ดประเภทมังกรเพื่อดึงการ์ด Dragonstorm กลับขึ้นมือเพื่อใช้งานใหม่อีกรอบได้ และการ์ดประเภท Subtype หมวดใหม่ ที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ว่าจะใช้เป็นการ์ดเวทมนตร์ขนาดเล็กที่สับเข้ากองการ์ดใหม่ได้ หรือจะใช้เป็นการ์ด Creature มังกรขนาดใหญ่ก็ได้ทางด้านกลุ่มนักรบแห่งทาร์เคียร์ก็ยกพลกลับมาครบทั้งห้าแคลน โดยแต่ละแคลนจะมีวัฒนธรรมและรูปแบบการเล่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งมีคีย์เวิร์ดใหม่ ดังนี้:จะเน้นไปที่การสร้าง Counters ขณะที่ผู้เล่นใช้งาน Creature ที่มีคีย์เวิร์ด Endure ผู้เล่นสามารถเพิ่ม N +1/+1 Counters หรือสร้าง N/N Spirit Tokens ได้ทำให้ผู้เล่นสามารถทำคอมโบเล็ก ๆ ได้จากการใช้งานเวทมนตร์ติดต่อกัน โดยการ์ดที่มีคีย์เวิร์ด Flurry จะมีเอฟเฟกต์เสริมเมื่อผู้เล่นร่ายการ์ดเวทมนตร์ใบที่สองของแต่ละเทิร์นทำให้ผู้เล่นสามารถร่ายคาถาเนรเทศการ์ดจากสุสานเพื่อผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยการใช้งานคีย์เวิร์ด Renew ผู้เล่นจะต้องจ่ายมานาและเนรเทศการ์ดเพื่อมอบความสามารถอันทรงพลังให้กับ Creature ในสนามจะมุ่งไปที่กลยุทธ์ Go-Wide โดยคีย์เวิร์ด Mobilize ของ Creature จะทำงานเมื่อผู้เล่นสั่งโจมตี การ์ดดังกล่าวจะสร้างตัวโจมตี โดยที่ตัวโจมตีดังกล่าวจะถูกสละทิ้งในตอนเริ่ม End Step ถัดไปที่จะลด Cost ของยูนิตที่ต้องใช้มานาเยอะในการเล่น ซึ่งผู้เล่นสามารถร่ายการ์ดในสุสานที่มีคีย์เวิร์ด Harmonize ซึ่งการจ่ายค่า Harmonize Cost ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะ tap การ์ดประเภท Creature ในสนามเพื่อใช้ค่าพลังโจมตีของ Creature มาจ่ายแทน Generic Mana ได้สำหรับรูปแบบการวางจำหน่ายของ "Tarkir: Dragonstorm" จะมีทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่ Play Booster, Collector Booster, Bundle, Prerelease Pack และ Commander Deck โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้ซองรูปแบบมาตรฐานที่รวมคุณสมบัติเด่นของ Draft Booster และ Set Booster เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งการเปิดซองจัดเด็คและการสะสม โดยหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด 30 ซอง ในหนึ่งซองจะมีการ์ด 14 ใบ ทุกซองการันตีการ์ดฟอยล์ 1 ใบ และมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare อย่างน้อย 1 ใบนอกจากการ์ดทั่วไป ใน Tarkir: Dragonstorm ยังมีการ์ดแบบพิเศษหลากหลายแบบให้สะสม เช่นการ์ดกรอบพิเศษตามธีมพายุมังกร,การ์ดไร้กรอบที่เพิ่มสีสันให้กับแคลนทั้งห้า,การ์ดไร้กรอบแบบสองด้านที่พลิกโฉมมังกรร้ายให้กลายเป็นมังกรสุดน่ารัก และการ์ดแลนด์ในธีมการรุกรานจากฟากฟ้าที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่ของเหล่ามังกรร้ายซองการ์ดแบบพรีเมียมสำหรับนักสะสม โดย 1 กล่องจะมี 12 ซอง ในหนึ่งซองจะมีการ์ด 15 ใบ ซึ่งจะมีโอกาสออกการ์ดฟอยล์ตั้งแต่ 9 - 11 ใบ และมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare ถึง 5 ใบ พร้อมโอกาสลุ้นการ์ดพิเศษที่หาไม่ได้ในซอง Play Booster อย่างการ์ดแสนด์สองสีรูปแบบฟอยล์เกล็ดมังกร,การ์ดแลนด์ที่พาผู้เล่นไปสัมผัสกับมุมมองของมังกรแบบใกล้ชิด,การ์ดกรอบพิเศษที่ได้รับอิทธิพลจากมังกรอาวุโส Ugin ซึ่งมีทั้งแบบฟอยล์ธรรมดาและสุดหายาก และการ์ดกรอบเรโทรแบบระบุจำนวนที่มีเพียง 500 ใบในโลก ถือเป็นการ์ดหายากสุดทรงพลังที่ใช้ได้กับทุกเด็ค สมกับที่เป็นสมบัติโบราณแห่งทาร์เคียร์แพคเกจที่จะวางจำหน่ายก่อนวันเปิดตัวการ์ดชุดใหม่อย่างทางการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบบ Seal Deck ในร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Wizards of the Coast โดยแบ่งเป็น 5 แบบตามธีมของแต่ละแคลน ซึ่งในกล่องจะประกอบด้วย Play Boosters จำนวน 5 ซอง, การ์ดตามธีมของแคลน 14 ใบ, การ์ดโปรโมฟอยล์ประทับตราประจำปี 1 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิต, กล่องเก็บการ์ด และคู่มือแนะนำการจัดเด็คเบื้องต้น ใครที่อยากจะทดลองเล่นหรือให้ทางร้านช่วยสอน ก็สามารถเริ่มต้นที่ Prerelease ได้หรือเด็คพร้อมเล่นสำหรับกฎการเล่นแบบ Commander มีให้เลือก 5 แบบตามธีมของแต่ละแคลนที่มีสีและจุดเด่นแตกต่างกัน โดยในกล่องจะประกอบด้วยการ์ดจำนวน 100 ใบ ที่จะเป็นการ์ดใหม่จำนวน 10 ใบ, การ์ดฟอยล์ Legendary 2 ใบ, การ์ด Token จำนวน 10 ใบ, กล่องใส่เด็ด, และ Collector Booster Sample Pack 1 ซอง (บรรจุการ์ด 2 ใบ) แม้ Commander Deck จะออกแบบมาเพื่อเล่นในกฎ Commander แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ เพราะได้ทั้งการ์ดและอุปกรณ์การเล่นที่จำเป็น สามารถเริ่มเล่นได้ทันที หรือถ้าอยากเล่นแบบกฎปกติก็เพียงศึกษาวิธีการจัดเด็คเพิ่มอีกเล็กน้อยเท่านั้นแพคเกจที่คล้ายกับ Prerelease แต่มีของให้มากกว่า โดยภายในประกอบด้วย Play Booster จำนวน 9 ซอง, การ์ด Land 30 ใบ (เป็นการ์ดธรรมดาและการ์ดฟอยล์อย่างละ 15 ใบ โดยมี 10 ใบเป็น Full-art), การ์ดฟอยล์ Alt-art 1 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิตไซส์ใหญ่ และกล่องเก็บการ์ดขนาดใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งแพคเกจสุดคุ้มค่าที่ผู้เล่นจะได้ทั้งการ์ดใหม่เอาไว้จัดเด็ค การ์ดฟอยล์สำหรับสะสม และอุปกรณ์การเล่นแบบครบครัน เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนที่อยากสัมผัสความแข็งแกร่งของมังกรใน Tarkir: DragonstormMagic: the Gathering ชุด "Tarkir: Dragonstorm" ทุกแพคเกจวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/en/products/tarkir-dragonstorm