NIKKE จัดงาน "ECHOES FROM THE DEEP" ฉลองครบรอบ 2.5 ปี 11 พ.ค.นี้!

**ของรางวัลภายในงานมีจำนวนจำกัด







ภายในงาน "NIKKE 2.5 Anniversary: ECHOES FROM THE DEEP" แฟนเกมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดล้ำ พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อผู้บัญชาการโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจล่ารางวัล ลุ้น Lucky Draw สุดพิเศษ รับของที่ระลึกลิมิเต็ด โพสต์รูปสนุก ๆ บนโซเชียล หรือแสดงพลังคอสเพลย์ในแบบฉบับของนิกเกะตัวโปรด ทุกพื้นที่ในงานจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นโลกของ NIKKE ที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และเซอร์ไพรส์ให้ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวันรับ Event Pass ที่จุดลงทะเบียน ทำภารกิจจากบูธต่าง ๆ ให้ครบ 4 แสตมป์ แล้วไปที่จุด Bubble Blessing เพื่อลุ้นของรางวัลฟรี1. รับ BUBBLE EVENT PASS ที่จุดลงทะเบียนเข้างาน2. ทำภารกิจภายในงานเพื่อรับแสตมป์ประจำบูธ3. โดยเมื่อได้รับแสตมป์ภารกิจครบ 4 แสตมป์- บูธ Little Mermaid’s Bubble of Memories ร่วมบันทึกความทรงจำที่แสนพิเศษในฟองสบู่กันเถอะ- บูธ Little Mermaid’s Mirror ร่วมถ่ายภาพกับ NIKKE เพื่อบันทึกความทรงจำสุดพิเศษ- บูธ Number Quest ผู้บัญชาการเข้าเล่นโหมด (Shooting Range) ทำคะแนนรับรางวัล- บูธ Commander’s Room ร่วมกิจกรรมตอบคำถามช่วยกันทาย ว่าภาพนี้คือ NIKKE คนไหน4. ไปที่จุด BUBBLE BLESSING เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลฟรี 1 ครั้ง!ถ่ายรูปสุดปังภายในงาน พร้อมโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและติดแฮชแท็ก #NIKKE #NIKKEANNIVERSARYสายคอสเพลย์ห้ามพลาด! แต่งกายเป็นเหล่านิกเกะตัวโปรดมาร่วมงาน สร้างสีสันและลุ้นรับของรางวัลเพิ่มเติม- ถุงกระดาษครบรอบ 2.5 ปี- การ์ดภารกิจครบรอบ 2.5 ปี- การ์ดโฮโลแกรม- ตั๋วพิเศษประจำอีเวนต์ฉลองครบรอบ 2.5 ปี- ที่คั่นหนังสือ- สติกเกอร์ NIKKE- การ์ดใส NIKKE- ตัวหนีบอะคริลิค- หมอน NIKKEสำหรับรางวัลต่าง ๆ ในงานนี้ ขนกองทัพของรางวัลสุดพรีเมียม มามอบให้กับผู้บัญชาการตัวจริงแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นของสะสมลายพิเศษ ไอเทมสุดน่ารัก หรือของใช้ในชีวิตประจำวันสไตล์ NIKKE ที่ไม่มีวางขายที่ไหน1. เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ NIKKE2. หมอน NIKKE3. NIKKE Acrylic Standee4. แก้วน้ำแบบทัมเบลอร์ NIKKE5. NIKKE 2.5th Anniversary Mousepad6. NIKKE Griptok7. โปสเตอร์ขนาด A38. พวงกุญแจ NIKKE9. Rezer Orochi V210. Razer Kishi (Iphone)11. Razer Gaming Blackshark V2 x USB12. Item Code สำหรับผู้ร่วมงาน รับเลยเพชรฟรี (และยังมีโค้ดอื่น ๆ ภายในงานอีก)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน NIKKE 2.5 Anniversary: ECHOES FROM THE DEEP ได้ [ที่นี่]