"Goddess of Victory: NIKKE" บุกยูเนี่ยนมอลล์จัดงานฉลอง 2.5 ปี 11 พ.ค.นี้

**ของรางวัลภายในงานมีจำนวนจำกัด







ภายในงาน ‘NIKKE 2.5 Anniversary: ECHOES FROM THE DEEP’ มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกดังนี้ที่พร้อมให้ผู้บัญชาการร่วมทำภารกิจให้ครบ เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลฟรี• รับ BUBBLE EVENT PASS ที่จุดลงทะเบียนเข้างาน• ทำภารกิจภายในงานเพื่อรับแสตมป์ประจำบูธ• โดยเมื่อได้รับแสตมป์ภารกิจครบ 4 แสตมป์• ไปที่จุด BUBBLE BLESSING เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลฟรี 1 ครั้ง• ถ่ายรูปภายในงาน พร้อมติดแฮชแท็ก #NIKKE #NIKKEANNIVERSARY• แต่งกายคอสเพลย์นิกเกะเข้าร่วมงานพบกับกองทัพของรางวัลสุด Exclusive สำหรับผู้บัญชาการภายในกิจกรรมดังนี้1. เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ NIKKE2. หมอนไดคัท NIKKE3. NIKKE Acrylic Standee4. แก้วน้ำแบบทัมเบลอร์ NIKKE5. NIKKE 2.5th Anniversary Mousepad6. NIKKE Griptok7. โปสเตอร์ขนาด A38. พวงกุญแจ NIKKE9. Item Code สำหรับผู้ร่วมงาน รับเลยเพชรฟรี! (และยังมีโค้ดอื่น ๆ ภายในงานอีกมากมาย)มาร่วมฉลองครบรอบ 2.5 ปีของเกม "Goddess of Victory: NIKKE" ณ Co-Event Hall (ชั้น 5) ศูนย์การค้า Union Mall วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 20.00 น. เข้างานฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Goddess of Victory: NIKKE Thailand