อาร์พีจีแวมไพร์แนวโกธิค "Silver and Blood" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"Silver and Blood" เล่าเรื่องราวของ 'บุตรแห่งจันทรา' ที่ออกเดินทางกลับบ้านเกิดบนดวงจันทร์ โดยใช้แนวคิด 'โลหิตและการเวียนว่าย' เป็นแกนหลักของโลกทัศน์ ตัวเกมมาพร้อมงานภาพแนวสีน้ำโกธิกสุดละเมียด เพลงประกอบออริจินัลจากนักแต่งชื่อดัง Yasumori Nishiki และทีมพากย์ระดับแถวหน้าของญี่ปุ่น สร้างโลกแวมไพร์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศลุ่มลึกน่าหลงใหล ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะมีสิทธิ์รับรางวัลมากมาย รวมถึงตัวละคร SSR Hati สุดพิเศษโลหิตคือรากฐานของชีวิต และยังเป็นสื่อกลางในการส่งต่อ "ความทรงจำ" นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เหล่านักเล่นแร่แปรธาตุ 13 คนได้ดื่มกินโลหิตของ "อาเบล" ผู้เป็น "ผู้ตายคนแรก" ตามตำนาน และค้นพบวิธีถ่ายโอนความทรงจำผ่านเลือดเพื่อหลีกหนีความตาย กลายเป็นจุดกำเนิดของเผ่า "แวมไพร์" ในขณะเดียวกัน หญิงสาวผู้หนึ่งได้รับนิมิตจากอุกกาบาต เผยให้เห็นแก่นแท้ของโลกว่า "มีเพียงกาลเวลาเท่านั้นที่เท่าเทียมและการเวียนว่ายเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์" เธอจึงก่อตั้งลัทธิแห่งกาลเวลา "Chrono Church" ภายใต้ชื่อเทพแห่งเวลา "Ainous" เพื่อคืนระเบียบแห่งความเป็นความตายจนกระทั่งฤดูใบไม้ร่วง ปี 1353 โรค "โลหิตทมิฬ" แพร่ระบาด เด็กหนุ่มนาม "โนอาห์" ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกนำไปเผาทั้งเป็น ทว่าเขากลับได้รับการช่วยเหลือจากสาวแวมไพร์อย่างลึกลับ และถูกกล่าวว่าเป็น "กุญแจแห่งการกลับบ้านของบุตรจันทรา" การผจญภัยสู่อีกฟากฝั่งของจันทร์จึงเริ่มต้นขึ้น...เปิดม่านโลกแฟนตาซีสุดดาร์กบนผืนแผ่นดินยุคกลางแห่งไมน์ซัส ดื่มด่ำไปกับภาพคัตซีนสไตล์อนิเมะสุดบรรจง ลุ่มหลงไปกับแอนิเมชันสกิลแสนอลังการ และบรรยากาศสไตล์โกธิกอันเป็นเอกลักษณ์ บัดนี้ "Silver and Blood" พร้อมเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังนามนี้แล้ว ดำดิ่งไปกับศึกชั่วกัลป์ที่ไม่มีวันดับสูญแห่ง "ชะตาและเจตจำนง" กับ "ความเป็นและความตาย" พร้อมจารึกตำนานในแบบของท่าน ท่ามกลางโลกที่กำลังถลำสู่ห้วงแห่งความโกลาหลนี้เปิดม่านโลกแฟนตาซีสุดดาร์กบนผืนแผ่นดินยุคกลางแห่งไมน์ซัส ดื่มด่ำไปกับภาพคัตซีนสไตล์อนิเมะสุดบรรจง ลุ่มหลงไปกับแอนิเมชันสกิลแสนอลังการ และบรรยากาศสไตล์โกธิกอันเป็นเอกลักษณ์ บัดนี้ "Silver and Blood" พร้อมเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังนามนี้แล้ว ดำดิ่งไปกับศึกชั่วกัลป์ที่ไม่มีวันดับสูญแห่ง "ชะตาและเจตจำนง" กับ "ความเป็นและความตาย" พร้อมจารึกตำนานในแบบของท่าน ท่ามกลางโลกที่กำลังถลำสู่ห้วงแห่งความโกลาหลนี้ภาพวาดตัวละครใช้เทคนิคสีน้ำนุ่มนวลและใช้สีโทนอ่อน ถ่ายทอดอารมณ์ระหว่างความเหงาและความโหยหา ผสานกับแอนิเมชั่นท่าไม้ตายแบบพิเศษที่เปล่งประกายดั่งมนต์ตรา ปลุกพลังวิญญาณของเหล่าสาวกให้ลุกโชน ทุกบทของเกมใช้ภาพวาดมือและงานภาพระดับอนิเมะ ถ่ายทอดเรื่องราวราวกับรับชมมหากาพย์งานศิลป์ทีมผู้พัฒนาได้เชิญ Yasumori Nishiki ผู้แต่งเพลงให้เกมดังอย่าง《Octopath Traveler》และ《Yu-Gi-Oh! Master Duel》มาสร้างโลกดนตรีโกธิกของ 《Silver and Blood》 โดยใช้ดนตรีคลาสสิกผสมผสานกับจังหวะและเสียงสมัยใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความมืดที่เข้มข้นและแปลกใหม่อย่างยิ่งทีมพากย์ที่ร่วมให้เสียงพากย์ประกอบไปด้วย Koji Yusa, Akari Kito, Mamiko Noto และ Shinichiro Miki ที่จะร่วมถ่ายทอดความลึกล้ำของโลกแวมไพร์ผ่านเสียงของพวกเขา โดยเฉพาะ Koji Yusa ที่กลับมารับบทแวมไพร์อีกครั้งด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ชวนหลงใหลบริพารกว่า 50 คน จาก 4 ฝ่าย แต่ละคนล้วนมีความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนใคร แถมยังมีความลับที่ซ่อนไว้ซึ่งรอให้ท่านเป็นคนเผยอีกด้วย เสริม "พลังสายเลือด" ของพวกเขาให้แกร่งผ่าน "อุปกรณ์" "สกิล" และ "ดูดกลืนจิตวิญญาณ" เพื่อสร้างกองพลเหล่าจันทร์ฉายในแบบของท่านเอง ในยุคแห่งการตื่นรู้ จงผูกสายใยอันไม่อาจตัดขาดกับเหล่าบริพาร แล้วร่วมยืนหยัดต้านทานความมืดมิดที่กำลังคืบคลาน ตราบจนวันที่ท่านก้าวถึง "อีกฟากฝั่ง" ที่เล่าลือกิจกรรม Pre-Register เปิดแล้ววันนี้ผ่านทาง App Store, Google Play และเว็บไซต์ทางการ ลงทะเบียนครบตามเป้าหมายจะได้รับรางวัลตาม Milestone รวมถึง Moon Tear x1000, Soothing Embrace x10 และ SSR Vassal Hati!นอกจากนี้ ยังมีรางวัลลึกลับที่รอผู้ลงทะเบียนทุกคนอยู่ด้วย! ติดตามข่าวสารการอัปเดตผ่านเว็บไซต์ทางการและแฟนเพจ Facebook ของเรา มาเป็นหนึ่งใน "เหล่าจันทร์ฉาย" แล้วออกเดินทางสู่ "อีกฟากฝั่ง" อันเป็น "บ้านในคำมั่น" ของเรากันPre-registration site: silverandblood.moonton.com/pre Pre-register Now (Store link): https://bit.ly/silverandbloodprereg Facebook: https://www.facebook.com/silverandbloodth Discord: https://discord.gg/4SaWJAXuwq