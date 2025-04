"Might and Magic" เผยโฉมภาคใหม่แนวการ์ดเกมเล่นฟรีบนมือถือ!

Might and Magic Fates เป็นเกมการ์ดบนมือถือที่ผู้เล่นจะได้สร้างเด็คอันทรงพลัง ฝึกฝนกลไกที่หลากหลาย และต่อสู้กับฮีโร่และสิ่งมีชีวิตอันโด่งดังจากทุกช่วงเวลาใน Sea of ​​Fates อันลึกลับ ด้วยรูปแบบการเล่นเชิงกลยุทธ์ที่ล้ำลึก สไตล์การเล่นแบ่งตามเอกลักษณ์ของแต่ละฝ่าย และการ์ดนับร้อยให้สะสม Fates ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การแข่งขันที่ชัยชนะได้มาจากการฝึกฝน ไม่ใช่การ Pay to WinFates ขับเคลื่อนด้วยระบบมานาที่อิงจากทองที่สร้างโดยตรงจากการ์ดในมือของผู้เล่น ส่งผลให้เกมดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีกลยุทธ์การสร้างเด็คแบบหลายชั้น ในฐานะเกม Might and Magic ฮีโร่จะมีบทบาทสำคัญ พวกเขาต่อสู้ร่วมกับกองทัพ Creature สามารถสวมใส่ Artifacts ต่าง ๆ และได้รับค่าประสบการณ์ในการต่อสู้แต่ละครั้ง เพื่อปลดล็อกความสามารถที่พลิกกระแสของเกมได้ ระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสเชิงกลยุทธ์จะให้รางวัลแก่การวางตำแหน่งและจังหวะเวลาอันชาญฉลาด ช่วยให้ผู้เล่นสามารถตอบสนองและโต้ตอบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามในรูปแบบใหม่ ๆนอกจากนี้ Fates ยังมอบอิสระในการสร้างเด็ค โดยให้ผู้เล่นใช้การ์ดใดก็ได้ที่มี ไม่ใช่แค่การ์ดที่ผูกกับฝ่ายของฮีโร่เท่านั้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนการ์ดในภูมิภาคที่เข้าเงื่อนไข ฟีเจอร์นี้จะดำเนินการผ่านตลาดภายนอกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Immutable ทำให้การแลกเปลี่ยนมีความปลอดภัย ซึ่งฟีเจอร์นี้จะไม่ทำให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและถือเป็นฟีเจอร์ทางเลือก หมายความว่าผู้เล่นทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์เต็มรูปแบบและการแข่งขันในระดับสูงสุดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับตลาดซื้อขายแต่อย่างใดMight and Magic Fates จะเปิดให้เล่นฟรีบนอุปกรณ์มือถือ ทั้งบนระบบ iOS และ Android ลงทะเบียนล่วงหน้าและติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ MightAndMagicFates.com