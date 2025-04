"Tom Clancy’s The Division 2" หวนสู่จุดเริ่มต้นในส่วนเสริมใหม่ "Battle For Brooklyn"

ในผู้เล่นจะได้ไปเยือนนิวยอร์กในช่วงหลังการระบาดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นครั้งแรก และสำรวจย่านต่าง ๆ ในบรุกลิน อาทิ Brooklyn Heights และ Dumbo โดยบรุกลินนั้นสถานการณ์ค่อนข้างสงบ พลเรือนทำงานร่วมกัน เมืองกำลังเริ่มตั้งหลักได้ในขณะที่กลุ่มศัตรูหันไปบุกโจมตีแมนฮัตตัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้กลุ่ม Cleaners และ Rikers ได้ย้ายข้ามแม่น้ำเข้ามาแล้ว และกำลังคุกคามความสงบสุขอันเปราะบางของนิคมบรุกลินด้วย "Purple Flame"โดยผู้เล่นจะได้พบกับแคมเปญเนื้อเรื่องของไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นร่วมมือ และจะต้องค้นหาว่าเหล่า Cleaners ผลิต Purple Flame จำนวนมากได้อย่างไร และต้องช่วยเหลือพลเรือนจากการโจมตีที่น่าสงสัยนี้ให้ได้นำเสนอทักษะใหม่ ๆ ที่ปลดล็อกได้ รวมถึงการกลับมาของ Smart Cover จาก The Division 1 ซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับที่กำบัง, รับบัฟการโจมตีและการป้องกัน, และเพิ่มความต้านทานการโดน pulse ให้กับพันธมิตรทั้งหมด นอกจากนี้ Catalyst Exotic Mask ซึ่งจะมีเป็น DLC เอ็กซ์คลูซีฟ จะมีประโยชน์ในการต่อสู้กับ Cleaners ด้วยโบนัสสำหรับการสร้าง/ต้านทาน ความเสียหายจาก status effect ได้ทีมงาน The Division ยังได้เปิดเผยเป้าหมายหลักสามประการสำหรับปีที่ 7 ได้แก่ การปรับปรุงระบบแนะนำเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่, การเพิ่มความลุ่มลึกให้กับช่วงเอนด์เกม และการเน้นย้ำระบบซีซันให้เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของเกม The Division 2 โดยผู้เล่นสามารถคาดหวังอีเวนต์ใหม่ ๆ, ตัวปรับแต่ง, อุปกรณ์ และรูปแบบการเล่นที่ปรับใหม่ให้สอดคล้องและสะท้อนองค์ประกอบการเล่าเรื่องของแต่ละฤดูกาลได้ดียิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน เป็นต้นไป ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของ The Division 2 สามารถเพิ่มรายการสิ่งที่อยากได้ (wishlist) สำหรับ Battle for Brooklyn หรือ Battle for Brooklyn Deluxe DLC ได้บน Ubisoft StoreDLC นี้จะมีให้เมื่อซื้อ The Division 2 Gold หรือ The Division 2 Ultimate editions โดยทั้งสองเอดิชันจะประกอบด้วยตัวเกมมาตรฐาน, ส่วนเสริม Warlords of New York, หีบ stash เก็บของได้ 50 ช่อง และบูสต์เลเวล 40 ที่ให้ผู้เล่นดำดิ่งสู่แคมเปญ Battle for Brooklyn ได้ทันทีเมื่อเปิดตัว ทั้งนี้ Ultimate edition ยังประกอบด้วย 1,000 โบนัสพรีเมียม เครดิต, พาสปี 1, ปลดล็อก specializations ช่วงเอนด์เกม, ภารกิจพิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมายติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ The Division 2 และเกมอื่น ๆ ของ Ubisoft ได้ที่ news.ubisoft.com