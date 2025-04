Diablo เตรียมคอลแล็บการ์ตูน BERSERK เริ่ม 2 พ.ค.นี้

ตำนานอันชุ่มโชกไปด้วยเลือดของ Guts (กัทส์) Griffith (กริฟฟิท) และ Band of the Hawk (กองพันเหยี่ยว) ได้มาปะทะกับ Sanctuary (โลกศักดิ์สิทธิ์) แล้ว ไม่ว่าคุณจะกำลังสังหาร Nosferatu Zodd (นอสเฟอราตู ซอดด์) ใน Diablo Immortal หรือล่าปีศาจเพื่อชิงเบเฮลิทใน Diablo IV การดิ้นรนฝืนชะตากรรมก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นพิชิตศัตรูระดับสูงแล้วนำเบเฮลิทไปแลกเป็นของแตกแต่งตามธีมใน Berserk Reliquary (ผอบ Berserk)สวม Berserker Armor (เกราะนักรบคลั่ง) สำหรับ Barbarian (บาร์บาเรียน) Skull Knight (อัศวินหัวกะโหลก) สำหรับ Necromancer (เนโครแมนเซอร์) The Struggler (ผู้ฝืนชะตากรรม) สำหรับ Rogue (โร้ก) และอื่น ๆ อีกมากพาหนะ สัตว์เลี้ยง รางวัลประดับ คว้าตำนานของคุณไปก่อนฤดูกาลที่ 8 จะจบลงสนับสนุนสตรีมเมอร์คนหนึ่งแล้วรับ รางวัลประดับพาหนะ Skull Behelit (เบเฮลิทกะโหลก) ไปเลยเผชิญหน้าอสูรอมตะในการเผชิญหน้าอันอำมหิตครั้งใหม่ ในแบบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นที่ปลดล็อคโดยอัญมณี Crimson Behelit (เบเฮลิทสีแดง)เข้าสู่ Eclipse (คราส) สู้กับสัตว์ประหลาดระลอกแล้วระลอกเล่า และฝ่าฝันการสังเวยที่สั่นคลอน Band of the Hawk (กองพันเหยี่ยว)รับอัญมณี Crimson Behelit (เบเฮลิทสีแดง) Broken Band’s Armament (ยุทธภัณฑ์ของกองพันที่แตกสลาย) สกินอาวุธในธีม Berserk และ Golem Familiar (ภูตโกเลม)ใช้ประโยชน์จากของตกแต่ง ตรา และอาวุธเฉพาะคลาสฟรี แค่เพียงเมื่อไปปรากฏตัวในการต่อสู้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบล็อก Diablo IV และบล็อก Diablo Immortal