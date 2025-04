หนัง "สตรีทไฟท์เตอร์" เผยชื่อนักแสดงตัวเต็งผู้รับบท ริว และ เคน

comicbookmovie

หลังจากเปลี่ยนตัวผู้กำกับใหม่มาได้สองเดือน ในที่สุดภาพยนตร์ฉบับรีบูทของค่าย Legendary ก็ถึงเวลาเดินหน้าเร่งผลิตแบบเต็มสปีดกันเสียที โดยล่าสุดเราเพิ่งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสองดารานักแสดงนำผู้ที่จะมารับบทสองตัวละครนักสู้ชูโรงของหนังเรื่องนี้ตามรายงานจากเว็บไซต์ Nexus Point News ระบุว่าทางค่ายหนังกำลังพูดคุยเจรจากับนักแสดงและนักศิลปะการต่อสู้สายเลือดลูกครึ่งอังกฤษ-ญี่ปุ่นผู้เคยรับบทเด่นเป็นตัวละคร "สตอร์มแชโดว์" ในหนังเรื่อง Snake Eyes เพื่อชักชวนให้เขามาร่วมแสดงถ่ายทอดบทตัวละครเอกอย่างนักสู้ผู้ออกท่องเดินทางรอบโลกตามหาคู่ปรับที่เก่งกาจเพื่อขัดเกลาฝึกฝนศาสตร์วิชา อันซัทสึเคน ของเขาส่วนดารานักแสดงคนที่สองที่ตกเป็นข่าว เขาคือนักแสดงและนายแบบชาวอเมริกันจากแฟรนไชส์หนังโรแมนติกคอมเมดี้ To All The Boys ของเน็ตฟลิกซ์ โดยหนุ่มน้อยหน้าบานรายนี้จะมารับบทเป็นนักสู้เพื่อนสนิทของ ริว ที่ฝึกฝนวิชาในสำนักเดียวกันมาตั้งแต่ยังเล็ก เพียงแต่สไตล์การต่อสู้ของเขานั้นจะพลิกแพลงผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่ลงไปเกิดเป็นท่วงท่าลีลาเตะต่อยอันดุดัน