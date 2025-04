Xbox เตรียมจัดงาน Showcase เผยอัปเดตล่าสุด "The Outer Worlds 2"

โดยงาน Xbox Games Showcase ในปีนี้ Xbox ได้เตรียมเปิดตัวเกมใหม่จากสตูดิโอในเครือ รวมถึงเกมที่น่าตื่นเต้นจากค่ายพันธมิตรอื่น ๆ ทั่วโลก นำเสนอโดยการเน้นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของ Xbox ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ทั้งหมด เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ทั่วโลกสามารถรับชมและติดตามได้อย่างสะดวกจากทั่วทุกมุมโลกและเมื่อสิ้นสุดงาน Xbox Games Showcase จะมีการถ่ายทอดรายการพิเศษ The Outer Worlds 2 Direct ซึ่งจะพาผู้ชมเจาะลึกเบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยทีมงาน Obsidian Entertainment รายการนี้จะเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเกมเพลย์ รายละเอียดสำคัญ และมุมมองจากทีมผู้สร้างที่กำลังพัฒนาภาคต่อของเกม RPG ไซไฟแนวบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งเคยได้รับรางวัลมาแล้วมากมายกิจกรรมพิเศษทั้งสองรายการจะพร้อมให้รับชมในวันที่ 9 มิถุนายน ผ่านหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น YouTube Xbox Facebook Xbox และช่องทางอื่น ๆ พร้อมรองรับมากกว่า 40 ภาษาตารางเวลาออกอากาศของงาน Xbox Games Showcase และรายการพิเศษ The Outer Worlds 2 Direct ในแต่ละเขตเวลามีดังนี้:• PDT: วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 10:00 น.• EDT: วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 13:00 น.• BST: วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 18:00 น.• CEST: วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 19:00 น.• ICT: วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 00:00 น. (เวลาประเทศไทย)• JST: วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 02:00 น.• AEST: วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 03:00 น.การถ่ายทอดสดกิจกรรมพิเศษทั้งสองรายการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์แห่งการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Xbox บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Xbox Wire, The Official Xbox Podcast และช่อง YouTube ของ Xbox ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม เนื้อหาเจาะลึก และรายละเอียดพิเศษเกี่ยวกับเกมหลากหลายที่ถูกนำเสนอในงานครั้งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากโพสต์ล่าสุดบน Xbox Wire แล้วพบกันในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เวลา 00:00 น. เพื่อร่วมตื่นเต้นไปกับการเปิดตัวเกมใหม่และอัปเดตสุดพิเศษจาก Xbox