"COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่" ฉายวันแรกกระแสแรง รอบพิเศษเต็มในหนึ่งนาที!

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ได้จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์แห่งปี "COLORFUL STAGE! The Movie: A Miku Who Can't Sing" (ชื่อไทย: "COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่: มิกุที่ไร้เสียงเพลง") ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากร่วมเปิดงาน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษจากหลากหลายแวดวง ทั้งสายคอสเพลย์ ไอดอล และครีเอเตอร์ชื่อดัง อาทิ เรโกะซัง, โชแชง, SHIMMER SHRIMPMER, 3 สาวอดีตสมาชิกวงไอดอลดัง รินรดา อินทร์ไธสง (เปี่ยม), สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์, (ซัทจัง), สุชญา แสนโคต (จิ๊บ) รวมถึงครีเอเตอร์สายคัลเจอร์และไอทีอย่าง Chocolatiere, Terashi, Happytail, Vividbyte Ex., Mirai Mirai, คุณฟิว ชัพวิชญ์, Myujikku Majo และ Parallella ที่มาร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดความประทับใจจากภาพยนตร์ในมุมมองของแต่ละคนหลังเปิดฉายอย่างเป็นทางการเพียงวันแรก ภาพยนตร์ก็สามารถสร้างกระแสแรงเกินคาดทั่วประเทศ โรงภาพยนตร์หลายแห่งแน่นขนัดไปด้วยแฟน ๆ ที่จองตั๋วเพื่อมารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ จากผู้ชมรุ่นใหม่และแฟนมิกุตัวยงที่ต่างซาบซึ้งกับการกลับมาของเธอในมิติที่แตกต่างออกไป"COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่: มิกุที่ไร้เสียงเพลง" ถ่ายทอดเรื่องราวในมิติใหม่ของฮัตสึเนะ มิกุ เมื่อโลกปราศจากเสียงดนตรี และเธอต้องออกเดินทางเพื่อตามหา “จังหวะแห่งหัวใจ” ที่จะปลุกความหวังและความรู้สึกกลับคืนมาอีกครั้ง ภาพยนตร์เรื่องนี้มาพร้อมกับ 6 บทเพลงใหม่ล่าสุด ที่แต่งโดยโปรดิวเซอร์ระดับตำนานอย่าง Deco*27 โดยแต่ละเพลงได้รับการเรียบเรียงจาก 6 โปรดิวเซอร์ Vocaloid ชั้นนำ ซึ่งร่วมถ่ายทอดอารมณ์ของเรื่องราวผ่านเสียงเพลงในหลากหลายสไตล์อย่างกลมกล่อม สร้างความหลากหลายและเติมเต็มประสบการณ์ทางอารมณ์ให้กับผู้ชมอย่างลึกซึ้งเสียงเพลงที่เคยเงียบงัน กำลังจะกลับมาปลุกหัวใจผู้ชมอีกครั้ง ผ่านแอนิเมชันคุณภาพสูง เนื้อหาที่กินใจ และความงดงามของดนตรี "COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่: มิกุที่ไร้เสียงเพลง" วันนี้ ในโรงภาพยนตร์