เกมมือถือฟอร์มยักษ์ "Black Beacon" พร้อมเปิดให้บริการแล้ว!

ใน Black Beacon ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้หยั่งรู้ นักเดินทางผู้ได้รับมอบกุญแจนำทางจากคอสมอส ที่นำพาไปสู่ห้องสมุดบาเบล และทำให้ได้พบกับชะตากรรมที่รออยู่ในอนาคต โดยผู้หยั่งรู้ ต้องร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Zero และ Ereshan ย้อนเวลากลับไปเพื่อหยุดยั้งสุริยะเทพที่ได้รับการบูชาในยุคโบราณ การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยการทรยศ การต่อสู้ และอุปสรรคมากมาย รวมถึงการเผชิญหน้ากับ King Darius เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของโลกและหยุดยั้งอุบัติการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนเหล่าผู้หยั่งรู้ในการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้ Black Beacon ได้จัดกิจกรรมและของรางวัลสุดพิเศษอย่างกุญแจสุ่มฟรีกว่า 100 สุ่ม และชิ้นส่วนหินรูนกว่า 20,000 ชิ้น จัดเต็มเพื่อต้อนรับเหล่าผู้หยังรู้สู่หอคอยบาเบลอย่างเป็นทางการ โดยของรางวัลทั้งหมดจากช่วง Global Beta Test และกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าจะถูกส่งผ่านจดหมายภายในเกมผู้เล่นสามารถดาวน์โหลด Black Beacon ได้แล้วบนมือถือทั้งบน App Store และ Google Play หรือเล่นบน PC ผ่าน Google Play Games พร้อมรองรับหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, และ ภาษาเยอรมัน ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Official Website Official YouTube และ Official TikTok