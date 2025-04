วีทูบเบอร์ "โมริ คาริโอเป" และ "โทโคยามิ โทวะ" ร่วมแจม Tower of God: New World

(ธาตุสีเหลือง, มือสังหาร, สเกาท์) ระดับ SSP+ และ(ธาตุสีเหลือง, ซัพพอร์ต, เวฟคอนโทรลเลอร์) ระดับ SSR+ ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วในอัปเดตล่าสุด [โฮโลไลฟ์] โมริ คาริโอเป เป็นลูกมือคนแรกของกริมรีเปอร์ที่ตัดสินใจเป็น VTuber เพื่อเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณ ในส่วนของ [โฮโลไลฟ์] โทโคยามิ โทวะ เป็นปีศาจสาวผู้มาเยือนสังคมมนุษย์เพื่อหาประสบการณ์และพัฒนาสกิลของเธอเอง สกิลสุดพิเศษของสองตัวละครคอลลาโบนี้จะเพิ่มความสนุกให้กับประสบการณ์การเล่นเกมTower of God: New World ได้เตรียมหลากหลายกิจกรรมความสนุกเพื่อฉลองคอลลาโบโฮโลไลฟ์สุดพิเศษ ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน:กิจกรรมเนื้อเรื่องสุดพิเศษจะนำเสนอเอพพิโซดที่ทั้งสองได้ทำงานเป็นเมดคาเฟ่ ผู้เล่นสามารถสนุกสนานไปกับเรื่องราวของพวกเขาเพื่อรับไอเทมต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบสำหรับพัฒนาสุดคุ้ม อาทิ หินข้ามขีดพรแห่งหอคอยผู้เล่นสามารถมีโอกาสสูงขึ้นที่จะได้อัญเชิญเพื่อนร่วมทีมคอลลาโบโฮโลไลฟ์เคลียร์มิชชันรายวันเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ [โฮโลไลฟ์] โมริ คาริโอเป และ [โฮโลไลฟ์] โทโคยามิ โทวะ ไปจนถึง ตั๋วอัญเชิญคอลลาโบโฮโลไลฟ์ (x100)Hololive ดำเนินการโดย COVER Corporation กลุ่ม VTuber หญิงที่ได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าการสตรีมแบบเสมือนไปยังสาขาต่าง ๆ อาทิ การสตรีมเกม, การสร้างผลงานเพลง, และการแสดงสด สมาชิกบางส่วนยังสามารถติดอันดับชาร์ต Billboard JAPAN Hot 100 แสดงให้เห็นถึงความนิยมไปทั่วโลกTower of God: New World เป็นเกม RPG แนวสะสมการ์ดที่สร้างจาก ‘Tower of God’ ซีรีส์ WEBTOON ยอดนิยมที่มียอดเข้าชมมากกว่า 6 พันล้านครั้งทั่วโลก ใน Tower of God: New World ผู้เล่นจะมีบทบาทในการควบคุมตัวละครที่แฟน ๆ ชื่นชอบเพื่อขึ้นไปบนหอคอย ร่วมผจญภัยไปกับ ‘พัมที่ 25’ และตัวละครมากกว่า 100 ตัว ในระหว่างที่ต่อสู้เพื่อผ่านหอคอยในแอนิเมชันสามมิติแสนสวยงามที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสและรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งอนิเมะ ผู้เล่นจะได้สนุกเพลิดเพลินไปกับกลไกการต่อสู้ที่รวดเร็ว ในขณะที่ยังมีระบบสล็อตสุดล้ำไม่ซ้ำใครที่พร้อมให้ผู้เล่นสามารถเพิ่มพลังสล็อตโดยเฉพาะแทนตัวละครแบบเจาะจงผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดเกมได้แล้วที่ Google Play หรือ App Store อีกทั้งยังสามารถสนุกสนานในเวอร์ชัน PC ได้จาก Google Play Games Beta สำหรับข้อมูลล่าสุดและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ Discord และช่องทางโซเชียลต่าง ๆ ( YouTube TikTok , และ Facebook