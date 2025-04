"RoV" ฉลองสงกรานต์แจก 7 สกินพร้อมเปิดตัว Zbing z. และ D Gerrard เป็นพรีเซ็นเตอร์

นอกจากแจกคูปองฟรีและสกินระดับ Ultimate และอื่น ๆ อีกมากมาย สงกรานต์นี้ RoV ยังเตรียมแจก 2 สกินใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มาในธีมสงกรานต์โดยเฉพาะ ได้แก่ สกิน Zbing z. "Nang Songkran Teeri" และ สกิน "D GerRaz" โดยสามารถรับสกินได้ง่าย ๆ เพียงร่วมกิจกรรมภายในเกม ในวันที่ 4 เมษายน และ 11 เมษายนนี้ ตามลำดับนับเป็นครั้งแรกที่ RoV ดึง "แป้ง Zbing z." ยูทูปเบอร์อันดับ 1 ของเมืองไทย และ "D Gerrard" ศิลปินเจ้าของเพลงฮิตติดหูเหล่า Gen-Z และเกมเมอร์ มาร่วมงานในฐานะพรีเซ็นเตอร์สกิน RoV และร่วมสร้างสรรค์เพลงประจำเทศกาล ‘สงกรานต์ RoV’ ที่มีชื่อเพลงว่า ‘Festival’ด้วยจังหวะสุดมันส์ การันตีว่าชาว RoV โยกตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง พร้อมกับ Music Video สุดพิเศษที่รวมเหล่าคนดังจากทั่วประเทศมาร่วมสร้างสีสัน ความม่วน และความโจ๊ะ ให้กับสงกรานต์ปีนี้สงกรานต์ทั้งที RoV เล่นใหญ่กว่าที่เคย กับการจัดคอนเสิร์ต Arena of ThaiRhythm ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2568 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยงานนี้เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://thairhythmsongkranfestival.com/ ผู้ร่วมงานได้พบกับศิลปินสุดฮอต นำทีมโดย Joey Boy, D Gerrard, Zbing z., ลำไย ไหทองคำ, ไททศมิตร, แจ๊ส สปุ๊กนิค, PROXIE, จ๊ะ นงผณี และอีกมากมาย ที่จะมาระเบิดความมันส์ให้กับแฟน ๆกิจกรรมหลักของ RoV จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับ สวนน้ำ RoV ที่จำลองสมรภูมิ RoV ออกมาในรูปแบบของสวนน้ำขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับสไลเดอร์ยักษ์, ซุ้มคนดัง RoV ตกน้ำ, สระน้ำ RoV, รำวงคอสเพลย์ RoV และกิจกรรมแจกของรางวัลพรีเมียม RoV แบบจุใจในวันที่ 12 เมษายน 2568 ภายในงานคอนเสิร์ต Arena of ThaiRhythm ยังจะมี Show Match สุดพิเศษจากอินฟลูเอนเซอร์มากมาย อาทิ กิตงาย ใจร้าว Chicken V และอีกมากมายนอกจากนี้ ยังมีขบวนรถแห่ RoV ที่จะเดินสายแจกความสนุกและของรางวัลสุดพิเศษให้กับแฟนเกมใน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ในวันที่ 13 เมษายน 2568 ในช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น.• กรุงเทพฯ: RCA - ลาดพร้าว 101• สงขลา: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ - หอนาฬิกาเมืองสงขลา• นครราชสีมา: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช - ถนนสุรนารี• เชียงใหม่: ถนนท่าแพ - เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มาฉลองสงกรานต์ไปกับ RoV และเตรียมพบความสนุกสุดมันส์ได้ตลอดเดือนเมษายนนี้ ทั้งภายในเกม RoV และคอนเสิร์ต Arena of ThaiRhythm! 12 - 14 เมษายนนี้ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://thairhythmsongkranfestival.com/ สามารถติดตามข่าวสาร RoV ได้ทาง Official Facebook Page: Garena RoV Thailand