5 เหตุผลที่ไม่ควรพลาด "COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่: มิกุที่ไร้เสียงเพลง"

ต่างจากทุกครั้งที่เรารู้จัก ฮัตสึเนะ มิกุ ในฐานะไอดอลเสมือนที่มีเสียงอันไพเราะ ในครั้งนี้ เธอไม่สามารถร้องเพลงได้ และต้องค้นหาความหมายของเสียงเพลงอีกครั้ง พร้อมกับ อิจิกะ โฮชิโนะ และเพื่อน ๆ ที่พยายามช่วยเธอกลับมาสู่เวทีสตูดิโอ P.A. Works ซึ่งขึ้นชื่อด้านงานภาพอันประณีต ได้ทุ่มเทสร้างบรรยากาศโลกเสมือน SEKAI ให้เต็มไปด้วยสีสันและรายละเอียดที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทำให้ทุกฉากมีเสน่ห์และดึงดูดใจภาพยนตร์เรื่องนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่และเพลงดังจากเกม Project SEKAI COLORFUL STAGE! ที่ขับร้องโดย Hatsune Miku และกลุ่มตัวละครต่าง ๆ เพิ่มความพิเศษให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง "Hajimari no Mirai" (แปลว่า "จุดเริ่มต้นแห่งอนาคต") ขับร้องโดย ฮัตสึเนะ มิกุ แต่งโดย 40mP และ sasakure.UK เพลง "Worlders" แต่งโดย Jin และเรียบเรียงโดย TeddyLoid ขับร้องโดยตัวละครเกมทั้งหมด 26 คน ถ้าคุณชอบดนตรีแนว J-Pop หรือ Vocaloid ต้องฟินแน่นอนแม้คุณจะไม่เคยเล่นเกมหรือรู้จัก ฮัตสึเนะ มิกุ (Hatsune Miku) มาก่อน "A Miku Who Can't Sing" ก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่เข้าถึงง่าย ด้วยเนื้อเรื่องที่เข้าใจได้ และเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ทำให้คนดูอินไปกับตัวละครภาพและเสียงระดับโรงภาพยนตร์จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกและทำให้การรับชมสมจริงกว่าที่เคย จะดียิ่งกว่าถ้าคุณได้ดูร่วมกับเพื่อน ๆ ที่รักในเสียงเพลงเหมือนกันพิเศษ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ พร้อมพาผู้ชมออกเดินทางสู่โลกของมิกุ ในรอบ Fan Screening วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 รอบเวลา 14.00 น. ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ (จำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น) และวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 รอบเวลา 14.00 น. เอส เอฟ ซีเนม่า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (จำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น) ราคา 700 บาททุกที่นั่ง พร้อมรับ Ticket และของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ ดังนี้- พวงกุญแจมินิซีดี 1 ชิ้น (แบบสุ่ม)- หนังสือ Booklet 1 เล่ม- ตั๋วที่ระลึก PVC 1 ชิ้น- โปสเตอร์ภาพยนตร์แบบใส 1 ชิ้น- รหัสสำหรับแลกรับรางวัลในเกม MIKU : COLORFUL STAGE! จำนวน 1 รหัสเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปที่ เว็บไซต์ SF เว็บไซต์ MAJOR , แอปพลิเคชัน SF Cinema, แอปพลิเคชัน Major Cineplex และตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติติดตามข่าวสาร " COLORFUL STAGE! เดอะมูฟวี่: มิกุที่ไร้เสียงเพลง" ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้Facebook : www.facebook.com/shinesaengad.venture Youtube : www.youtube.com/@shinesaengad.venture Instagram : www.instagram.com/shinesaengad.venture Tiktok : www.tiktok.com/@shinesaengadventure X : https://x.com/ShinesaengAd