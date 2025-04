"นินเทนโด สวิตช์ 2" เคาะวันขายในต่างแดน สตาร์ทหมื่นห้า

จะวางขายในราคา 449.99 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 15,000 บาท

บริษัท นินเทนโด ออกมาประกาศฤกษ์วางจำหน่ายสำหรับเครื่องคอนโซลพกพาเจเนอเรชันใหม่ในวันที่โดยในชุดปกติที่ประกอบไปด้วยตัวเครื่องคอนโซล, จอยคอน, กริบด้ามจับ, สายรัด, ฐานด็อกกิ้ง, สายเคเบิล Ultra High-Speed HDMI, หม้อแปลงไฟ และ สายชาร์จ USB-C นั้นในขณะที่ชุดบันเดิลพิเศษพ่วงเกม Mario Kart World จะขายอยู่ที่ 499.99 เหรียญหรือประมาณ 17,000 บาทสำหรับสเปคของ Nintendo Switch 2 มันจะมาพร้อมหน้าจอ LCD ที่มอบสีสันสดใสและมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมที่ 7.9 นิ้ว ในขณะที่ยังคงรักษาความบางได้เท่ากับรุ่นก่อน มีพอร์ต USB-C ทั้งด้านล่างและด้านบนเพื่อความสะดวกเวลาเล่นไปชาร์จไปหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เนื้อที่ความจุภายในเพิ่มเป็น 256 GB รองรับระบบเสียง 3D จอยคอนเสียบติดกับตัวเครื่องผ่านแม่เหล็กแถมใช้งานเป็นเมาส์ได้ทั้งสองข้าง ส่วน CPU กับ GPU ก็จะแรงขึ้นพร้อมรันเกมระดับ AAA ต่างๆโดยการเล่นแบบพกพาความละเอียดจะอยู่ที่ 1080p แต่ถ้าเสียบด็อกกิ้งกับทีวีจะแสดงผลได้สูงสุดถึง 4K 120fps เลยทีเดียวสองฟีเจอร์ใหม่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนั่นคือฟีเจอร์ที่เปิดโอกาสให้เราชักชวนเพื่อนๆมาร่วมเล่นเกมเดียวกันกับเราได้โดยที่เพื่อนคนนั้นไม่จำเป็นต้องควักเงินจ่ายซื้อเกมดังกล่าว ซึ่งมันจะเป็นการแชร์เล่นร่วมกันแบบชั่วคราวและจำกัดเฉพาะบางเกมที่รองรับเท่านั้น ส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์จะเป็นที่ให้เราสามารถสนทนาพูดคุยกับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆที่ตัวอยู่ห่างไกลหลายไมล์ได้ราวกับพวกเขานั่งอยู่ในห้องเดียวกัน เมื่อไหร่ที่เราอยากเจ๊าะแจ๊ะก็ให้กดปุ่ม C บนจอยคอนฝั่งขวาแล้วพูดใส่ไมค์ได้เลย ยิ่งใช้งานคู่กับกล้อง Nintendo Switch 2 Camera (ขายแยก) เราก็จะได้เห็นสีหน้าอารมณ์ของคู่สนทนาด้วย โดยฟีเจอร์เกมแชทจะเปิดให้ทดลองใช้งานฟรีจนถึงเดือนมีนาคมปี 2026 แล้วหลังจากนั้นมันจะถูกจำกัดให้ใช้งานได้แค่เฉพาะสมาชิก Nintendo Switch Onlineไม่ว่าจะเป็นเกมลิงทุบแหลก Donkey Kong Bananza / เกมกีฬาต่างๆจาก EA Sports / Cyberpunk 2077: Ultimate Edition / Super Mario Party Jamboree / The Legend of Zelda: Breath of the Wild / The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรด / Sid Meier’s Civilization VII / Drag x Drive ที่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับเมาส์จอยคอน / Hogwarts Legacy ฉบับแก้มือ / Hyrule Warriors: Age of Imprisonment / STARSEEKER: Astroneer Expeditions / Daemon X Machina: Titanic Scion / DELTARUNE / Survival Kids / Star Wars Outlaws / Hollow Knight: Silksong / Metroid Prime 4: Beyond / Kirby Air Riders / Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster / Borderlands 4 / Elden Ring Tarnished Edition / HITMAN World of Assassination / Project 007 / Yakuza 0 Director’s Cut / Street Fighter 6 / Split Fiction / Final Fantasy VII Remake Intergrade / Hades II และที่น่าอิจฉาสุดๆอย่าง The Duskbloods ผลงานแอ็คชั่นอาร์พีจีมัลติเพลย์เยอร์ไตเติ้ลใหม่ของสตูดิโอ FromSoftware ที่ทำลงให้แบบเอ็กคลูซีฟสำหรับเครื่อง สวิตช์ 2 ในปี 2026