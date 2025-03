สงครามหุ่นเหล็กภาคใหม่ "Super Robot Wars Y" วางจำหน่ายภายในปีนี้!

Super Robot Wars คือเกมอาร์พีจีวางกลยุทธ์ที่นำหุ่นเหล็กและนักบินจากอนิเมะต่าง ๆ มารวมกันเพื่อต่อสู้กับศัตรู โดยใน "Super Robot Wars Y" ผู้เล่นสามารถจัดวางทีมหุ่นเหล็กและสั่งการเพื่อเอาชนะศัตรู อัปเกรดหุ่นเหล็กและฝึกนักบินด้วยเครดิตและทรัพยากรที่ได้รับหลังจากภารกิจแต่ละครั้ง เสริมความแข็งแกร่งให้กับฮีโร่เพื่อเอาชนะความท้าทาย เพลิดเพลินไปกับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่หุ่นเหล็กและนักบินจากซีรีส์ทั้งหมดจะปะทะกัน ออกเดินทางสู่การผจญภัยในเรื่องราวบทใหม่ของ Super Robot Wars• COMBATTLER V• Aura Battler Dunbine• Mobile Fighter G Gundam• Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury Season 1• Majestic Prince• Macross Delta: Passionate Walküre• Code Geass Lelouch of the Re;surrection• Getter Robo Arc...และอีกมากมายที่จะเปิดเผยเร็ว ๆ นี้!• Base Game• THE ROBOT SPIRITS <SIDE OG> Lunedrache• SUPER ROBOT WARS Y Acrylic Stand• SUPER ROBOT WARS Y Original Soundtrack• Deluxe Edition Purchase Bonus• Ultimate Edition Purchase Bonus"Super Robot Wars Y" เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch, PlayStation 5 และ PC (Steam) ภายในปี 2025 ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง www.bandainamcoent.asia LINE และ YouTube