"Prince Of Persia: The Lost Crown" เตรียมวางจำหน่ายบนอุปกรณ์พกพา 14 เม.ย.นี้

"Prince of Persia: The Lost Crown" จะมีการเปิดให้ลองเล่นฟรีเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับช่วงแรกที่เป็นฉากแนะนำเกม สำหรับเกมแพลตฟอร์มแอ็กชันผจญภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมแนว Metroidvania นี้ได้รับการดัดแปลงให้เหมาะกับอุปกรณ์พกพาโดยสตูดิโอ Ubisoft Da Nang โดยผสานรวมฟีเจอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกมจะมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงและการเล่นที่ไหลลื่นด้วยอัตราเฟรมเรต 60 เฟรมต่อวินาทีบนอุปกรณ์พกพารุ่นล่าสุด ผู้เล่นจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ Prince of Persia: The Lost Crown Mobile ได้โดยปรับให้เหมาะกับมือถือและแท็บเล็ตอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะใช้คอนโทรลเลอร์ภายนอกหรือใช้หน้าจอสัมผัสก็ตาม ด้วยตัวเลือกการปรับเปลี่ยนการควบคุมเต็มรูปแบบ (control remapping) และการปรับแต่งการควบคุมด้วยการสัมผัส ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนขนาด ตำแหน่ง และความโปร่งใสของอินพุตการควบคุมต่าง ๆ ได้และเวอร์ชันมือถือนี้ยังแนะนำคุณสมบัติใหม่ที่โดดเด่น เช่น การดื่มยาอัตโนมัติ การปัดดาบอัตโนมัติ ตัวเลือกในการใช้พลังเวลา (slow-time) ของตัวเอก และคุณสมบัติคุณภาพชีวิตอื่น ๆ อีกมากมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับมือถือ ทำให้ผู้เล่นทุกคนได้รับประสบการณ์ที่เข้าถึงได้มากขึ้น คุณสมบัติคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมดั้งเดิมและคว้ารางวัล "Innovation In Accessibility" มาแล้วจากเวที Game Awards 2024 ก็ยังมีอยู่ในเวอร์ชันนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งรวมถึง Eye of the Wanderer ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถจับภาพหน้าจอและปักหมุดไว้บนแผนที่เพื่อเตือนความจำด้วยภาพ เกมยังรวมคุณสมบัติการเข้าถึงที่เป็นทางเลือกทั้งหมด เช่น ระดับความยากที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการเผชิญหน้ากับศัตรู และการช่วยเหลือการเล่นผ่านด่านแพลตฟอร์มในการผจญภัยบนมือถือนี้ ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น ซาร์กอน (Sargon) นักสู้ชาวเปอร์เซียผู้มีความสามารถพิเศษจากกลุ่มนักรบในตำนานที่รู้จักกันในชื่อ The Immortals ผู้เล่นจะออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเจ้าชายกัสซานที่ถูกลักพาตัวไปและฟื้นฟูความสมดุลให้กับดินแดนอันแสนมหัศจรรย์ที่ตอนนี้กลายเป็นดินแดนต้องคำสาป โดยมีฉากหลังเป็นโลกในตำนานของ เทือกเขากาฟ (Mount Qaf)ผู้เล่นจะได้ปลดปล่อยความเป็นนักรบภายในตัว ด้วยการใช้พลังแห่งกาลเวลา ทักษะการต่อสู้ และการเล่นแพลตฟอร์มเพื่อทำคอมโบสุดเท่และเอาชนะศัตรูและสัตว์ประหลาดในตำนาน ในการต่อสู้แบบ Souls-like ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกที่ถูกสาปซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเปอร์เซียที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่อลังการและไบโอมที่เชื่อมต่อกันอย่างละเอียด ซึ่งแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ ความมหัศจรรย์ และอันตรายเฉพาะตัว ตัวเกมนำเสนอการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ที่ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของซาร์กอน ไขปริศนา ค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ และทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อเปิดเผยความลึกลับของภูเขากาฟเกมจะวางจำหน่ายโดยมีโปรโมชันเปิดตัวในช่วง 3 สัปดาห์แรกบน App Store และ Play Store เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน เป็นต้นไป