ส่องการ์ดใหม่ Magic: The Gathering ชุด "Tarkir: Dragonstorm"

หลังจากที่ Sarkhan Vol ย้อนเวลากลับไป 1,280 ปี เพื่อช่วยเหลือมังกรโบราณ Ugin จากการถูกสังหาร ผลของการแทรกแซงอดีตทำให้ชะตากรรมของทาร์เคียร์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเผ่าทั้ง 5 จะยังคงอยู่ แต่พวกเขาไม่ได้ทำสงครามกันเองอีกต่อไป เพราะต้องรับมือกับฝูงมังกรที่กลายเป็นภัยคุกคามระดับมัลติเวิร์ส"Narset ร่ายมนตร์เปลี่ยนโลกร่วมกับมนตร์อื่น ๆ ทำให้เกิดพายุมังกร (Dragonstorm) ทั่วทาร์เคียร์ และพายุมังกรนี้ได้ลุกลามไปยังโลกอื่น ถ้าใครติดตามเรื่องราวในการ์ดชุดที่ผ่านมาจะพบว่ามังกรได้ปรากฎตัวทั้งใน Bloomburrow, Duskmourn และ Aetherdrift ซึ่งเทวทูต Elspeth ได้เดินทางมายังทาร์เคียร์เพื่อค้นหาต้นตอของหายนะครั้งนี้"กล่าว "นี่คือบทสรุปมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของ Dragonstorm Arc ที่จะปูเรื่องราวไปสู่บทถัดไป"และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ทีมงานผู้จัดการได้รับเกียรติในการร่วมเปิดเผยหนึ่งในการ์ดจากชุดใหม่ล่าสุด โดยการ์ดเอ็กซ์คลูซีฟที่เราได้รับคือเป็นการ์ดสีเขียวประเภท Creature ค่าพลังโจมตี 2 ป้องกัน 2 ที่มีความสามารถดังนี้• ในช่วงเริ่มต้นขั้นตอนจบเทิร์นของเรา ให้ใส่เคาน์เตอร์ +1/+1 บน Creature นี้• เมื่อใดก็ตามที่ Creature ที่ไม่ใช่โทเค็นที่เราควบคุมเข้าสู่สนาม Creature นั้นจะได้รับความสามารถ X ซึ่ง X คือจำนวนเคาน์เตอร์บน Creature นี้ (ใส่เคาน์เตอร์ +1/+1 จำนวน X อันบน Creature ที่เพิ่งเข้าสู่สนาม หรือสร้างโทเค็น Spirit Creature สีขาว X/X หนึ่งตัว)ถือเป็นการ์ดที่มีความสามารถน่าสนใจอย่างมาก เพราะยิ่งอยู่นานยิ่งแข็งแกร่ง โดยสามารถเพิ่มพลังให้กับตัวเอง หรือจะเพิ่มพลังให้กับ Creature ตัวอื่นที่เพิ่งลงสนามก็ได้ในชุดเสริม "Tarkir: Dragonstorm" ยังมีการ์ดที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งจะมีการเปิดเผยการ์ดทั้งหมดที่ magic.wizards.com ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ นอกจากนี้การ์ดชุดใหม่จะเข้าสู่เกม Magic: The Gathering Arena ในวันที่ 8 เมษายน และจะมีกิจกรรม Prerelease Events ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายนนี้ อีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองการ์ด Magic: the Gathering ชุด Tarkir: Dragonstorm ได้ที่ร้านค้าที่เป็นสมาชิก WPN และติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Magic: The Gathering Thailand