เกมไซไฟฟอร์มยักษ์ "Dune: Awakening" เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ววันนี้!

สำหรับเกมฉบับ Standard Edition, Deluxe Edition, และ Ultimate Edition สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วทางร้านค้า Steam โดยภายในชุด Ultimate Edition นั้น นอกจากจะประกอบไปด้วยของแถมสุดพิเศษมากมาย ผู้เล่นยังจะได้รับอัลบั้มเพลงประกอบแบบดิจิตัลความยาวกว่า 90 นาทีอีกด้วย และเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษครั้งนี้ ทาง Funcom ยังได้เตรียมคลิปสารคดีที่จะพาทุกคนไปชมเบื้องหลังการสร้างอัลบั้มเพลงประกอบของเกม ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับแนวคิดอันแปลกใหม่ที่นักประพันธ์ระดับผู้ชนะรางวัลคุณ Knut Avenstroup Haugen ใช้ในการสรรค์สร้างอัลบั้มชุดนี้พร้อมกับวงดนตรีออเคสตร้าที่สตูดิโอ AIR Lyndhurst อันโด่งดังที่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจสั่งซื้อเกม คุณ Joel Bylos ผู้พัฒนาตำแหน่ง Creative Director ของ "Dune: Awakening" จึงได้ออกมาอธิบายถึงโมเดลธุรกิจของเกม รวมถึงแผนการที่ผู้พัฒนาได้วางไว้เพื่อสนับสนุนเกมในอนาคตโดยสรุปแล้ว เมื่อเกม Dune: Awakening เปิดให้บริการในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้:• จะไม่ใช่การเปิดให้บริการแบบ Early Access แต่จะเป็นการเปิดอย่างเต็มรูปแบบ• จะไม่มีการคิดค่าบริการรายเดือน• เกมจะได้รับการอัพเดทเนื้อหาและฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่เป็นระยะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม• เกมจะใช้โมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิม ซึ่งจะมีการขาย DLC เป็นทางเลือกในร้านค้าบริษัท Funcom มีประวัติอันยาวนานในการพัฒนาและสนับสนุนเกมออนไลน์ โดยมีเกม MMO ภายใต้การดูแลของบริษัทที่ยังเปิดให้บริการอยู่มากมาย เช่น Anarchy Online ที่จะครบรอบ 25 ปีในปีหน้า และ Conan Exiles ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนเนื้อหาทั้ง DLC, ส่วนเสริมขนาดใหญ่, และอัพเดทฟรีจำนวนมากที่เพิ่มเข้าสู่เกมอย่างสม่ำเสมอมาตลอด 8 ปี ซึ่งแน่นอนว่าเกม Dune: Awakening เองก็จะได้รับการปฏิบัติไม่ต่างกัน โดยเกมจะเติบโตขึ้นจากอัพเดทฟรีจำนวนมาก ซึ่งจะเพิ่มเนื้อหา ฟีเจอร์ และข้อปรับปรุงมากมายตลอดอายุขัยของเกมสำหรับเกม Dune: Awakening ฉบับ standard edition จะวางจำหน่ายในราคา $49.99 ในขณะที่เกมฉบับ Deluxe Edition ($69.99) และ Ultimate Edition ($89.99) จะมอบโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าเล่นเกมก่อนคนอื่นถึง 5 วัน พร้อมกับของแถมสุดพิเศษให้อีกจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้น เกมฉบับ Deluxe Edition และ Ultimate Edition ของ Dune: Awakening จะมอบ Season Pass ของเกมให้ผู้เล่น ซึ่งจะปลดล็อคเนื้อหา DLC ได้ฟรีอีก 4 ชนิดในอนาคต โดยชิ้นแรกจะปลดล็อคเมื่อเกมเปิดให้บริการวันแรกสำหรับผู้เล่นที่ซื้อเกมฉบับ Deluxe Edition จะได้รับชุดเกราะประจำหน่วยรบ Sardaukar อันน่าเกรงขาม ซึ่งจะออกตามล่าตัวละครของผู้เล่นในเกม ในขณะที่เกมฉบับ Ultimate Edition จะมาพร้อมของแถมทั้งหมดของชุด Deluxe และยังจะเพิ่มชุด stillsuit ของตัวเอก Paul Atreides ที่เห็นในภาพยนตร์ที่ฉายในปี 2564, หนังสือ artbook แบบดิจิตัล, อัลบั้มเพลงประกอบแบบดิจิตัล, ชุดสีตกแต่งตัวละครแบบพิเศษ, และชุดไอเทม Caladan Palace Set ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนในการก่อสร้างและของจัดวางเอาไว้ตกแต่งพื้นที่ผู้ที่สั่งซื้อเกมฉบับใดก็ได้ล่วงหน้า (รวมถึง standard) จะได้รับชุดสีสำหรับตกแต่งที่สามารถใช้กับยานพาหนะ อาวุธ ชุดเกราะ และ Terrarium of Muad’Dib ซึ่งเป็นของตกแต่งฐานทัพที่มาพร้อมกับหนูทะเลทราบอันโด่งดังเกม Dune: Awakening จะมาพร้อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากมายทันทีที่เปิดให้บริการ โดยเกมถือเป็นเกมแรก ๆ ที่จะสนับสนุนระบบ DLSS 4 ของ NVIDIA และระบบ Multi Frame Generation ที่จะช่วยยกระดับภาพกราฟิกอันตระการตาของเกม พร้อมกับมอบประสบการณ์การเล่นที่ราบรื่นสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ Dune: Awakening จะสนับสนุนเทคโนโลยี FSR ของ AMD และ XeSS 2 ของ Intel อีกด้วยสุดท้ายนี้ ระบบ Razer Chroma RGB และ Razer Sensa HD Haptics จะเสริมประสบการณ์การเอาตัวรอดของคุณให้สมจริงมากขึ้น เปลี่ยนห้องเล่นเกมของคุณให้กลายเป็นดาว Arrakis ในช่วงพลบค่ำ และสัมผัสกับแรงสั่นมี่ส่งผ่านเบาะที่นั่งของยาน ornithopter ด้วยเบาะนั่ง Freyja Gaming Cushion ที่มาพร้อมระบบสั่นรอบทิศทางบริษัท Funcom ยังได้เปิดเผยความต้องการของเครื่อง PC สำหรับเล่นเกม Dune: Awakening อีกด้วย• OS: Windows 10 64-bit (หรือใหม่กว่า)• Processor: Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200• Memory: 16 GB RAM• Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon 5600XT (6GB)• Storage: 60 GB available space• OS: Windows 10 64-bit (หรือใหม่กว่า)• Processor: Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X• Memory: 16 GB RAM• Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB), AMD Radeon 6700XT (12GB)• Storage: 75 GB available spaceผู้เล่นสามารถรับชมไลฟ์สตรีมย้อนหลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกมเพิ่มเติม โดยผู้พัฒนาที่จะร่วมรายการประกอบไปด้วยนักประพันธ์ระดับผู้ชนะรางวัลคุณ Knut Avenstroup Haugen ที่มาให้ข้อมูลเรื่องดนตรีของเกม และผู้พัฒนาตำแหน่ง World Director คุณ Jean-François Gagné ผู้ซึ่งเล่าถึงโลกอันกว้างใหญ่และน่าตื่นใจของ Arrakis ดำเนินรายการโดยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Senior PR Manager) คุณ Natascha Röösli ผ่านช่อง YouTube ของ Funcom และร้านค้า Steam"Dune: Awakening" จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วบน Steam ดาวน์โหลด Character Creator & Benchmark Mode เพื่อสร้างตัวละครของตัวเองและทดสอบอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางบนผืนทรายแห่ง Arrakis ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://duneawakening.com/