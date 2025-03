"inZOI" เกมจำลองชีวิตเสมือนจริง วางจำหน่ายแบบ Early Access 28 มี.ค.นี้

สำหรับประเทศไทย สามารถซื้อได้ในราคาลดพิเศษ 1,149 บาท

กล่าวว่าผู้เล่นจากทั่วโลก ที่ได้เข้าร่วมงานออนไลน์ในครั้งนี้ จะได้เข้าไปสู่โลกเสมือนจริงของบริษัท AR company ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบห้องสมุด AR เสมือนจริงที่จำลองมาจากโลกของ inZOI ซึ่งในงานโชว์เคสที่ผ่านมา คุณ ฮยองจุน "Kjun" คิม ซึ่งเป็น CEO ของ inZOI Studio และเป็นโปรดิวเซอร์และผู้กำกับของ inZOI ได้แบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังการพัฒนาเกมและแนะนำทีมงาน Kjun ได้พูดคุยโต้ตอบกับผู้เข้าร่วม พร้อมเน้นย้ำว่า "ความสมจริง" คือเป้าหมายหลักของการพัฒนา inZOI โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ที่สมจริงผ่านการจำลองสภาพแวดล้อม และงานศิลป์โอกาสนี้กล่าวเพิ่มเติม ในเวอร์ชั่น Early Access ของ inZOI จะมีองค์ประกอบเนื้อเรื่องมากมาย พร้อมตัวเลือกปรับแต่งกว่า 250 รูปแบบ อีกทั้งยังมีเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยี AI อย่าง 3D Printer, Video to Motion และ Text to Imageนอกจากนี้ inZOI ยังมีระบบสร้างสรรค์อีกมากมาย ให้ผู้เล่นสามารถออกแบบชุดและเฟอร์นิเจอร์ ปรับแต่งเครื่องประดับ และเข้าถึงฟีเจอร์อย่างการจับการเคลื่อนไหวสีหน้า (Facial Capture) และการจับท่าทาง (Motion Capture) ของผู้เล่น, สตูดิโอถ่ายรูป ZOI ที่สร้าง (Photo Studio), ปรับแต่งเมือง (Edit City) และระบบกิจกรรม (Event System) อีกด้วย และ inZOI จะรองรับระบบการขาย (sales system) และการจัดการฝูงชน เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นให้ดีขึ้น และยังมีแผนจะเพิ่มระบบม็อด (modding) และเมืองใหม่ ๆ ในอัปเดตครั้งถัดไปกล่าวว่า ในช่วง Early Access inZOI จะวางจำหน่ายทั่วโลกพร้อมกันนั้นและผู้เล่นที่ซื้อเกมจะได้รับการอัปเดตและ DLC ทั้งหมดฟรี จนกว่าจะถึงการเปิดตัวเต็มรูปแบบ ตามโรดแมปการพัฒนา inZOI เนื้อหาใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาจะมี งานฟรีแลนซ์ต่าง ๆ (freelance jobs), โหมดเล่นเป็นผี (ghost play), เกาะแมว "Kucingku" ที่ได้แรงบันดาลใจจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สระว่ายน้ำและระบบว่ายน้ำ, ระบบผังครอบครัว, อาชีพใหม่ ๆ ฯลฯ สามารถรับชมงานโชว์เคสทั่วโลกฉบับเต็มได้ทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ inZOI"ผมหวังว่าผู้เล่นจะได้มีประสบการณ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่สามารถมีประสบการณ์ได้ในชีวิตจริง ได้สัมผัสความรู้สึกของการเป็นผู้ควบคุมทิศทางในการใช้ชีวิต และมีโอกาสได้มองชีวิตจากมุมมองที่ไกลออกไปเล็กน้อย ซึ่งเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมา และอาจจะมีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุง แต่เราพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกมให้สมบูรณ์และเปิดตัวเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด"กล่าวขณะเดียวกัน KRAFTON จะปล่อยเดโม inZOI: Creative Studio ตั้งแต่วันนี้ไปจน ถึง 28 มีนาคม เพื่อให้ผู้เล่นได้ทดลองเล่น Character Studio และ Build Studio ของ inZOI สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ inZOI: Creative Studio ได้ที่เว็บไซต์ทางการ ที่นี่ และ inZOI จะเปิดให้เล่นในรูปแบบ Early Access บน Steam ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2025 เวลา 00:00 UTC เป็นต้นไปทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว Early Access กับคอมมูนิตี้ของ inZOI ทาง KRAFTON ได้จัดแคมเปญ “เรื่อง inZOI ของเธอเป็นยังไง?(What’s Your inZOI Story?)” ขึ้นระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2568 โดยกิจกรรมนี้จะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้ที่ทำภารกิจครบตามที่กำหนด และผู้ที่ร่วมโหวตจะมีโอกาสลุ้นรับรางวัลด้วยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/KRAFTONThailand Youtube : https://www.youtube.com/@PlayinZOI Download Game : store.steampowered.com/app/2456740/inZOI สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : discord.gg/inzoi