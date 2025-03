"อินเดียน่า โจนส์" พร้อมกระโจนลง PS5 เดือนเมษายน

gematsu

Bethesda Softworks ร่วมกับทีมพัฒนา MachineGames ประกาศเตรียมวางจำหน่ายผลงานเกมแอ็คชั่นผจญภัยมุมมองบุคคลที่หนึ่งซึ่งดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่องดัง สำหรับแพลตฟอร์มในวันที่ 17 เมษายนปี 2025 ภายหลังจากที่ตัวเกมได้ฤกษ์วางขายบนพีซีและเอ็กบ็อกซ์ไปเมื่อ 4 เดือนก่อนรวมถึงยังมาพร้อมกับสองสกิลลูกเล่นใหม่ในการใช้แส้อย่างทักษะใหม่ที่ทำให้ศัตรูโดนเราโจมตีรุนแรงขึ้น และทักษะการปลดอาวุธจากมือศัตรูแล้วฉกมันมาใช้เอง โดยทั้งสองทักษะจะถูกอัปเดตเข้าสู่เกมบนทุกแพลตฟอร์มในวันที่ 15 เมษายนนี้บอกเล่าเหตุการณ์ในปี 1937 ช่วงรอยต่อระหว่างหนังภาค Raiders of the Lost Ark กับ The Last Crusade เมื่อกองกำลังชั่วร้ายสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกเพื่อตามหาความลับของพลังโบราณ Great Circle และมีคนคนเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้นั่นคือ "อินเดียน่า โจนส์" นักโบราณคดีสมองเพชรผู้ไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใด สร้างสรรค์โดย MachineGames สตูดิโอผู้เคยคว้ารางวัลที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์ Wolfenstein