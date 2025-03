เปิดซอง Magic: The Gathering ชุด "Aetherdrift" เร็ว..แรงทะลุมัลติเวิร์ส!

Aetherdrift คือเนื้อเรื่องบทที่สามของ Dragonstorm Arc ซึ่งเป็นองค์ที่สองในโครงเรื่องหลัก Metronome (องค์แรกคือ Omenpath Arc นับตั้งแต่ชุด Wilds of Eldraine, The Lost Caverns of Ixalan, Murders at Karlov Manor และ Outlaws of Thunder Junction) โดยเล่าเรื่องราวของ Chandra Nalaar นักท่องพิภพ (Planeswalker) จาก Avishkar ที่ต้องเข้าร่วม Ghirapur Grand Prix งานแข่งรถข้ามมิติทะลุมัลติเวิร์สสุดอันตราย เพื่อชิงรางวัลใหญ่คือ Aetherspark หรือ Planeswalker Spark เทียมที่มีพลังในการเดินทางข้ามมิติไปยังโลกที่ต้องการ ด้วยของรางวัลที่สุดยอดขนาดนี้ จึงได้ดึงดูดนักแข่งจากทั่วทุกสารทิศ ทำให้กลายเป็นการแข่งขันที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อมาในธีม Motorsport ความสามารถใหม่ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับความเร็วคือความสามารถใหม่ที่จะเริ่มทำงานเมื่อผู้เล่นวางการ์ดที่มีประโยคผู้เล่นจะเริ่มนับความเร็วของตนเอง เมื่อผู้เล่นสามารถลดพลังชีวิตของฝ่ายตรงข้ามในเทิร์นตัวเองก็จะได้รับค่า "Speed" เริ่มจาก 1 - 4 คือ Max Speed การ์ดหลายใบจะมีความสามารถที่แข็งแกร่งขึ้นตามระดับความเร็ว เพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะ แต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือการวางการ์ดที่มีประโยค "Start Your Engines" หลายใบไม่ทำให้ค่า "Speed" เพิ่มขึ้น และการเพิ่มค่า "Speed" สามารถทำได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นในบางครั้งการไต่ระดับความเร็วอาจไม่ทันใจความสามารถใหม่ที่เหมือนการระเบิดความเร็วเพื่อพุ่งเข้าเส้นชัย ด้วยการเปิดใช้ความสามารถใหม่ของการ์ดเพื่อชิงความได้เปรียบ แต่ก่อนจะใช้ต้องคิดให้ดี เพราะตลอดทั้งเกมสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อเป็นการแข่งความเร็ว สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้คือพาหนะ การ์ด Artifact ประเภท Vehicle จะมีค่าซึ่งจะสามารถโจมตี, บล็อค, หรือใช้ความสามารถอื่น ๆ ได้เมื่อ tap การ์ด Creatures จำนวนกี่ใบก็ได้บนสนามที่มีพลังโจมตีรวมเท่ากับหรือมากกว่าค่า Crew ตามที่ระบุจนจบเทิร์น เปรียบเสมือนการเลือกคนขับให้เหมาะสมกับพาหนะ เป็นกลไกใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จาก Creature บนสนามได้อย่างมีมากขึ้น ขณะที่ Creature ประเภท Mount ที่มีค่าจากชุด Outlaws of Thunder Junction ก็ได้นำกลับมาให้เล่นในชุดนี้เช่นกันอีกหนึ่งความสามารถที่ถูกนำกลับมาคือเมื่อผู้เล่นจ่ายมานาตามค่า Cycling ที่ระบุ ผู้เล่นจะสามารถทิ้งการ์ดใบนั้นลงสุสานเพื่อจั่วการ์ดใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เปลี่ยนการ์ดเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในเกม เหมือนนักแข่งที่ต้องเข้าพิทเปลี่ยนอะไหล่เติมน้ำมันก่อนกลับไปซิ่งต่อสำหรับรูปแบบการวางจำหน่ายของ Aetherdrift จะมีทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ Play Booster, Collector Booster, Prerelease Pack, Commander Deck, Bundle และ Finish Line Bundle ซึ่งความพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อ Play Booster ยกกล่อง, Collector Booster ยกกล่องหรือ Finish Line Bundle จะได้รับซึ่งภายในจะมีการ์ด Rare หรือ Mythic Rare แบบ Gold Foil หนึ่งใบและยังมี Basic Land แบบ Full-art อีกหนึ่งใบซองรูปแบบมาตรฐานที่รวมคุณสมบัติเด่นของ Draft Booster และ Set Booster เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งการเปิดซองจัดเด็คและการสะสม โดยหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด 30 ซอง ในหนึ่งซองจะมีการ์ด 14 ใบ ทุกซองการันตีการ์ดฟอยล์ 1 ใบ และมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare อย่างน้อย 1 ใบนอกจากการ์ดทั่วไป ใน Aetherdrift ยังมีการ์ดแบบพิเศษหลากหลายแบบให้สะสม เช่นการ์ด Artifact ประเภท Vehicle แบบไร้กรอบ,การ์ดไร้กรอบสไตล์สติกเกอร์ติดรถแข่ง,การ์ดไร้กรอบสไตล์ภาพศิลปะขนาดใหญ่ของเทพเจ้า,การ์ดแลนด์สองสีแบบไร้กรอบ, และการ์ดแลนด์มุมมองนักแข่งที่กำลังซิ่งผ่านโลกต่าง ๆซองการ์ดแบบพรีเมียมสำหรับนักสะสม โดย 1 กล่องจะมี 12 ซอง ในหนึ่งซองจะมีการ์ด 15 ใบ ซึ่งจะเป็นการ์ดฟอยล์มากถึง 12 ใบ และมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare ถึง 5 ใบ พร้อมโอกาสลุ้นการ์ดพิเศษที่หาไม่ได้ในซอง Play Booster อย่างการ์ด Full-Art ที่วาดโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น สามารถเจอได้ในรูปแบบ Foil และ Fracture Foil และถือเป็นการ์ดสุดหายากสมกับที่เป็นรางวัลของการแข่ง Ghirapur Grand Prixแพคเกจที่จะวางจำหน่ายก่อนวันเปิดตัวการ์ดชุดใหม่อย่างทางการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบบ Seal Deck ในร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Wizards of the Coast โดยในกล่องจะประกอบด้วย Play Boosters จำนวน 6 ซอง, การ์ดโปรโมฟอยล์ประทับตราประจำปี 1 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิต, กล่องเก็บการ์ด และคู่มือแนะนำการจัดเด็คเบื้องต้น ใครที่อยากจะทดลองเล่นหรือให้ทางร้านช่วยสอน ก็สามารถเริ่มต้นที่ Prerelease Pack ได้หรือเด็คพร้อมเล่นสำหรับกฎการเล่นแบบ Commander มีให้เลือก 2 แบบ แต่ละแบบจะมีธาตุและจุดเด่นที่แตกต่างกัน โดยในกล่องจะประกอบด้วยการ์ดจำนวน 100 ใบ ที่จะเป็นการ์ดใหม่จำนวน 10 ใบ, การ์ดฟอยล์ Legendary 2 ใบ, การ์ด Token จำนวน 10 ใบ, กล่องใส่เด็ด, และ Collector Booster Sample Pack 1 ซอง (บรรจุการ์ด 2 ใบ) แม้ว่า Commander Deck จะออกแบบมาเพื่อเล่นในกฎ Commander แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ เพราะได้ทั้งการ์ดและอุปกรณ์การเล่นที่จำเป็น สามารถเริ่มเล่นได้ทันที หรือถ้าอยากเล่นแบบกฎปกติก็เพียงศึกษาวิธีการจัดเด็คเพิ่มอีกเล็กน้อยเท่านั้นแพคเกจที่คล้ายกับ Prerelease Pack แต่มีของให้มากกว่า โดยภายในประกอบด้วย Play Booster จำนวน 9 ซอง, การ์ด Land 40 ใบ (เป็นการ์ดธรรมดาและการ์ดฟอยล์อย่างละ 20 ใบ โดยมี 10 ใบเป็น Full-art), การ์ดฟอยล์ Alt-art 1 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิตไซส์ใหญ่ และกล่องเก็บการ์ดขนาดใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งแพคเกจสุดคุ้มค่าที่ผู้เล่นจะได้ทั้งการ์ดใหม่เอาไว้จัดเด็ค การ์ดฟอยล์สำหรับสะสม และอุปกรณ์การเล่นแบบครบครัน เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนที่อยากกระโดดเข้าสู่โลกแห่งความเร็วใน Aetherdriftถ้าหาก Bundle ยังไม่จุใจต้องแพคเกจสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับการเล่นและการสะสม ซึ่งจะได้ทั้ง Play Booster 6 ซอง, Collector Booster 2 ซอง, First-Place Box Topper Pack 1 ซอง, การ์ด Land แบบฟอยล์ 20 ใบ, การ์ด Land แบบ Gold Foil Full-art 5 ใบ, การ์ด Promo Extended-Art 3 ใบ, สติกเกอร์ 5 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิตไซส์ใหญ่ และกล่องเก็บการ์ดขนาดใหญ่ เรียกว่าจัดเต็มเพื่อนักสะสมแบบกล่องเดียวจบตามชื่อ Finish LineMagic the Gathering: Aetherdrift ทุกแพคเกจวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/en/products/aetherdrift