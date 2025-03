ปลดปล่อยบังไค! "BLEACH Rebirth of Souls" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

ในเกม "BLEACH Rebirth of Souls" ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นและสัมผัสกับตัวละครที่ชื่นชอบโดยย้อนเวลากลับไปในเนื้อเรื่องหลักของ BLEACH เพื่อดื่มด่ำไปกับจักรวาลอนิเมะผ่านโหมดเกมที่น่าตื่นเต้นมากมายโหมดเนื้อเรื่องของเกมมีการเดินทางอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่การที่ 'อิจิโกะ' กลายเป็นยมทูตใน Substitute Soul Reaper Arc ไปจนถึงการต่อสู้สุดตื่นเต้นกับ 'โซสึเกะ ไอเซ็น' ใน Arrancar Arc ในโหมด Free Match ผู้เล่นสามารถทดสอบทักษะของตนเองในการต่อสู้สุดเข้มข้นกับผู้เล่นจากทั่วโลก โหมด Versus ที่เล่นกับเพื่อนหรือ CPU ได้ ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวละครของ BLEACH ได้ด้วยโหมด Secret Story ซึ่งจะเปิดเผยช่วงเวลาสำคัญที่หล่อหลอมตัวตนของพวกเขาในเกมจะมีตัวละครให้เลือกเล่นมากกว่า 30 ตัว ที่ถอดแบบทักษะการต่อสู้มาจากอนิเมะได้อย่างสมจริง โดยกลไกของเกมได้รับการออกแบบมาให้ตัวละครแต่ละตัวมีความสามารถเฉพาะตัว ผู้เล่นสามารถใช้ท่าไม้ตายของตัวละครแต่ละตัวเพื่อทำลายแถบพลังชีวิตของคู่ต่อสู้ได้ในรูปแบบการต่อสู้แบบ 1 ต่อ 1 หลังจากสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้แล้ว พวกเขาสามารถปล่อยคอมโบอันทรงพลังเพื่อพลิกกระแสการต่อสู้ได้ ในระหว่างต่อสู้ พวกเขาจะสะสมพลังวิญญาณเพื่อปลดปล่อยท่าไม้ตายพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ สะสมจิตวิญญาณนักสู้เพื่อเข้าสู่สถานะ Awakened เช่น "Bankai" และเปิดใช้งาน "Reverse Action" สำหรับทั้งการโจมตีและการป้องกันโดยใช้ Reverse Gaugeนอกจาก Standard Edition ที่มีจำหน่ายทั้งแบบแผ่นดิสก์และดิจิทัลดาวน์โหลดแล้ว ตัวเกมยังมีจำหน่ายในรูปแบบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้• Base game• Season Pass for DLC Characters• 7-day early access for 4 DLC characters• 2 Soul Crystals Sets• Base game• Season Pass for DLC Characters• 7-day early access for 4 DLC characters• Rebirth of Souls 5 Costume Set• Thousand-Year Blood War 5 Costume Set• 3 Soul Crystals Sets"BLEACH Rebirth of Souls" พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง www.bandainamcoent.asia LINE และ YouTube