"FATAL FURY: City of the Wolves" เตรียมเปิด OBT รองสอง 27 มี.ค.นี้!

* เวลาที่แน่นอนในการเปิดทดสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้

* ระบบเกมบางจุดอาจเกิดการบกพร่องหรือหยุดทำงานได้ในระหว่างการทดสอบครั้งนี้

* ผู้ร่วมทดสอบจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างการเล่น

* เกมเวอร์ชันนี้จะเปิดให้เล่นได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

* ข้อมูลการเซฟเกมจากการทดสอบจะไม่สามารถนำไปใช้กับเกมฉบับเต็มได้

* เนื้อหาที่เปิดให้ทดสอบอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

การทดสอบ Open Beta Test รอบที่สองของเกม FATAL FURY: City of the Wolves มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเล่นแบบออนไลน์ของเกม โดยในการทดสอบครั้งนี้ ผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นตัวละครได้ 9 ตัว (ซึ่งรวมถึงนักมวยปล้ำยอดฝีมือ Tizoc ซึ่งปรากฏตัวเป็นครั้งแรก) เพื่อท้าทายระบบการเล่นของเกมอย่าง Training Mode และอื่น ๆ อีกมากมายตลอดระยะเวลาการทดสอบFATAL FURY: City of the Wolves นำเสนอสไตล์กราฟิกที่ไม่เหมือนใครที่พร้อมจะปลุกทุกสัมผัสของผู้เล่น ระบบ REV System ซึ่งเป็นนวัตกรรมอันน่าตื่นเต้น และระบบการควบคุมตัวละครที่แตกต่างกันถึงสองแบบที่ออกแบบมาสำหรับให้ถูกใจทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และผู้มีประสบการณ์ในเกมต่อสู้ มาร่วมลิ้มรสความมันส์กันได้ ก่อนที่เกมจะวางจำหน่ายในวันที่ 24 เมษายนนี้ ไม่ต้องสมัครบริการ PlayStation Plus หรือ Xbox Game Pass ก็เล่นได้27 มีนาคม 2568 (12.00 น.) – 31 มีนาคม 2568 (15.00 น.)PlayStation®5 / PlayStation®4 / Xbox Series X|S / Steamออนไลน์: ออนไลน์โปรไฟล์ ลีดเดอร์บอร์ด แมตช์จัดอันดับ แมตช์แคชชวล และรูมแมตช์ออฟไลน์: ฝึกซ้อม ต่อสู้แบบคลาสสิค ฝึกสอนTIZOC / KAIN R. HEINLEIN / ROCK HOWARD / TERRY BOGARD / HOTARU FUTABA / B. JENET / MAI SHIRANUI / PREECHA / VOX REAPERห้องฝึกซ้อม / บาร์ "สตรีท สตารส์" / ลานประลองกลาง / ลานฝึกวิชา"FATAL FURY: City of the Wolves" จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 เมษายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games Store สำหรับผู้ที่ซื้อเกมเวอร์ชัน PlayStation®4 สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชัน PlayStation®5 ได้ฟรี ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ X: @KOFstudio_en และ Instragram: kofstudio_en