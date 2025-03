Minecraft ปล่อย DLC ชวนเที่ยวนิวซีแลนด์เสมือนจริง ต้อนรับภาพยนตร์ "A MINECRAFT MOVIE"

DLC Aotearoa New Zealand:

นศิลปะและหัตถกรรมเมารีแห่งนิ วซีแลนด์ (NZMACI) โดยตัวwharenui นี้ รวมถึงจุดมุ่ งหมายและการออกแบบของเกม ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรั บเกมนี้โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (Tourism New Zealand) ได้ร่วมมือกับPiki Studios ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเป็ นทางการของMinecraft และเป็นสตูดิ โอออกแบบเกมของชาวเมารีที่ได้รั บรางวัล โดยมีคุณWhetu Paitai หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ เป็นผู้นำในการพัฒนาเกมนี้ร่ วมกับTourism New Zealand รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวในวงกว้าง และหน่วยงานจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่ปรากฏในเกม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมจริ งและสนุกสนาน



เกี่ยวกับภาพยนตร์

Warner Bros. Pictures และLegendary Pictures ร่วมกันนำเสนอผลงานจากVertigo Entertainment ร่วมกับOn The Roam และMojang Studios ซึ่งกำกับโดยJared Hess ในชื่อเรื่อง“A MINECRAFT MOVIE” ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจัดจำหน่ ายโดยWarner Bros. Pictures ทั่วโลก และโดยLegendary East ในประเทศจีน โดยจะเข้าฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร์ และIMAX ในอเมริกาเหนือในวันที่4 เมษายน2025 และจะเริ่มฉายทั่วโลกตั้งแต่วั นที่2 เมษายน2025 เป็นต้นไป



เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการผลิ ตภาพยนตร์ในนิวซีแลนด์ (New Zealand Screen Production Rebate):

การถ่ายทำภาพยนตร์เกิดขึ้นได้ด้ วยโครงการสนับสนุนการผลิ ตภาพยนตร์ในนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่บริ หารโดยคณะกรรมการภาพยนตร์นิวซี แลนด์ เพื่อดึงดูดความสนใจจากการผลิ ตภาพยนตร์ระดับโลกให้มาถ่ ายทำและสร้างสรรค์ผลงานในนิวซี แลนด์ โดยภาพยนตร์ของWarner Bros. Pictures มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน 20% และสามารถเข้าถึงส่วนลดเพิ่มพิ เศษอีก 5% ซึ่งมีเงื่อนไขว่าการผลิตต้ องสร้างประโยชน์เพิ่มเติ มนอกเหนือจากการลงทุนทางเศรษฐกิ จ ซึ่งเงื่อนไขนี้ทำให้Tourism New Zealand สามารถร่วมมือในการสร้างเกมครั้ งนี้ได้



เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนิวซี แลนด์ ( Tourism New Zealand):

Tourism New Zealand มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่ งเสริมและทำการตลาดให้นิวซี แลนด์กลายเป็นจุ ดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวควรสร้ างประโยชน์ให้กับนิวซีแลนด์ มากกว่าสิ่งที่ถูกใช้ไป การท่องเที่ยวควรสร้างงาน ฟื้นฟูธรรมชาติ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สร้างชื่อเสียงให้กั บประเทศและทำให้เราภูมิใจ การท่องเที่ยวควรเป็นแรงบั นดาลใจและเปิดโอกาสให้ เราฉลองในสิ่งที่เรามี เช่นผู้คนและสถานที่อันเป็ นเอกลักษณ์

ความตั้งใจของเราคือการเสริมสร้ างนิวซีแลนด์ให้สมบูรณ์มากขึ้ นโดยการเพิ่มประโยชน์สูงสุดที่ จะได้จากนักท่องเที่ยว ซึ่งทำได้โดยเพิ่มผลกระทบเชิ งบวกของนักท่องเที่ยวทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ต่อสี่เสาหลักแห่งความเป็นอยู่ ที่ดี ได้แก่ ธรรมชาติ, สังคม, วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tourism New Zealand ได้ที่ www.tourismnewzealand.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่ องเที่ยวในนิวซีแลนด์ได้ที่ www.newzealand.com/sg



สำรวจนิวซีแลนด์ทั้งในโลกของเกมและชีวิตจริง ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงใน DLC Minecraft Aotearoa New Zealand ไม่ว่าจะเป็น พายเรือ canoe (แคนู) ที่ Abel Tasman (เอเบลแทสแมน), ชมถ้ำหิ่งห้อยที่ ถ้ำ Waitomo (ไวโตโม) หรือเฝ้าดูดวงดาวที่ Tekapo และหากต้องการสัมผัสสถานที่เหล่านี้ด้วยตัวเอง ก็สามารถจองแผนการเดินทาง "100% Pure Minecraft" ของนิวซีแลนด์ แล้วออกเดินทางสู่ทริปในฝันได้เลยผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ผ่านกิจกรรมผจญภัย ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายของ Aotearoa (เอาเตอารัว) ธรรมชาติอันน่าทึ่ง และความเป็นมิตรของผู้คน พร้อมสำรวจ 6 สถานที่ไฮไลท์ ได้แก่ ถ้ำ Waitomo (ไวกาโต), Rotorua (เบย์ออฟเพลนตี้), เกาะ Kapiti (เวลลิงตัน), Abel Tasman (เนลสัน/แทสมัน), Tekapo (แมคเคนซี) และ Doubtful Sound (ฟยอร์ดแลนด์)นอกจากการผจญภัยสุดมันแล้ว ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเมารี ฟังเสียงดนตรีดั้งเดิม และสำรวจสัตว์ป่าพื้นเมืองในระหว่างการท่องโลก Aotearoaร่วมผจญภัยไปกับนักสร้างเกมและครีเอเตอร์ด้านท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ในการถ่ายทอดสดพิเศษบน Twitch และ TikTok LIVE วันที่ 20 มีนาคม 20.00 น. เวลาตามประเทศสิงคโปร์ ที่จะพาทุกคนผจญภัยไปสัมผัสประสบการณ์สุดมันในสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดMinecraft สร้างสถิติยอดขายกว่า 300 ล้านชุด และได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลก ความร่วมมือนี้ทำให้การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์สามารถเข้าถึง 70% ของผู้เล่น Minecraft ในตลาดหลัก และ สร้างการมีส่วนร่วมระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังว่าแคมเปญนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นก้าวออกจากโลก Minecraft และเริ่มต้นการสำรวจนิวซีแลนด์ในชีวิตจริง"นี่คือโอกาสที่เราจะเชิญชวนคนทั่วโลกให้มาค้นพบความสนุกที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ Aotearoa ประเทศนิวซีแลนด์และพร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ"กล่าว เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ DLC ใหม่ที่เปิดตัวพร้อมกับ "A MINECRAFT MOVIE" ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในประเทศนิวซีแลนด์ ที่นำแสดงโดย Jason Momoa และ Jack Black โดยเข้าฉายในประเทศไทยวันที่ 3 เมษายน 2568และโปรดิวเซอร์ของ "A MINECRAFT MOVIE" เผยความตื่นเต้นที่มีต่อความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างการถ่ายทำ "A MINECRAFT MOVIE" ในนิวซีแลนด์เป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งและน่าประทับใจ ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และพรสวรรค์ด้านจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด ซี่งสะท้อนถึงค่านิยมที่ Minecraft "คิดบวก สร้างสรรค์ และพร้อมสำรวจสิ่งใหม่ ๆ"“สำหรับพวกเราที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น หลังจากเวลาทำงาน เราจะหาโอกาสสำรวจความงามของนิวซีแลนด์ ผ่านการเดินเที่ยวรอบเมืองโอ๊คแลนด์หลายครั้ง และบางคนก็ได้ไปเยือนเกาะใต้ด้วย หลังจากการถ่ายทำเสร็จ และต้องเดินทางกลับบ้าน แต่ก็ยังรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เห็นความสวยงามทั่วทุกมุมของนิวซีแลนด์ตอนนี้หลายคนในทีมโปรดักชั่นของเรากำลังวางแผนกลับมาเที่ยวที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวกันอีกครั้ง!”“มีประสบการณ์มากมายที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่นในโลกใบนี้ เราตื่นเต้นและยินดีมากที่จะให้ผู้เล่น Minecraft ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ใน DLC Aotearoa New Zealand ที่กำลังจะมาถึง”กล่าวการถ่ายทำในนิวซีแลนด์เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ในนิวซีแลนด์ (New Zealand Screen Production Rebate - NZSPR) ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากการผลิตภาพยนตร์ระดับโลกให้มาถ่ายทำและสร้างสรรค์ผลงานในนิวซีแลนด์ โครงการนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการภาพยนตร์นิวซีแลนด์ (New Zealand Film Commission - NZFC) โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เรียกว่า ‘uplift’ ซึ่งกำหนดให้การผลิตต้องสร้างประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการลงทุนทางเศรษฐกิจ สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “A MINECRAFT MOVIE” เงื่อนไขนี้รวมถึงการสนับสนุนการสร้างและโปรโมต DLC Aotearoa New Zealand อีกด้วยโดยผู้เล่น Minecraft ทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดและเล่น DLC Aotearoa New Zealand ได้ฟรีจาก Minecraft Marketplace ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DLC Aotearoa New Zealand และคู่มือการท่องเที่ยว 100% Pure Minecraft หรือสิ่งที่น่าสนใจใน Aotearoa New Zealand สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.newzealand.com/AMinecraftMovie DLC นี้เป็นการนำเสนอโลกของTe Ao Māori (โลกของชาวเมารี) ในรูปแบบดิจิทัล ผู้เล่นจะได้รับการต้อนรับที่wharenui (บ้าน/อาคาร) ชื่อว่าTe Kete nui o te Moana ซึ่งเป็นของขวัญพิเศษจากสถาบั