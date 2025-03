PlayStation จัดแคมเปญ Super Splash Sale 2025 ลดราคาเกมและเครื่อง PS5 สูงสุด 1,700 บาท!

แคมเปญ PlayStation Super Splash Sale 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2568 โดยแฟน ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation ที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.playstation.com/local/retailers/ เหล่าแฟน ๆ สามารถเป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation 5 ได้ในราคาสุดคุ้ม พร้อมรับส่วนลดพิเศษสำหรับเกมยอดฮิตบน PS5 อีกมากมาย- คอนโซล PlayStation®5 ดิสก์ เอดิชัน ราคาโปรโมชัน 16,990 บาท (ราคาปกติ 18,690 บาท)- คอนโซล PlayStation®5 ดิจิทัล เอดิชัน ราคาโปรโมชัน 13,990 บาท (ราคาปกติ 15,690 บาท)- เกม Ghost of Tsushima Director’s Cut ราคาโปรโมชัน 1,290 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- เกม Gran Turismo 7 ราคาโปรโมชัน 990 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- เกม God of War Ragnarök ราคาโปรโมชัน 990 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- เกม Horizon Forbidden West Complete Edition ราคาโปรโมชัน 1,290 บาท (ราคาปกติ 1,990 บาท)- เกม Marvel's Spider-Man 2 ราคาโปรโมชัน 1,290 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- เกม The Last of Us Part II Remastered ราคาโปรโมชัน 1,290 บาท (ราคาปกติ 1,690 บาท)- เกม Rise of the Ronin ราคาโปรโมชัน 1,090 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- เกม Stellar Blade ราคาโปรโมชัน 1,690 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)- เกม Until Dawn ราคาโปรโมชัน 1,290 บาท (ราคาปกติ 1,990 บาท)- เกม Horizon Zero Dawn Remastered ราคาโปรโมชัน 1,090 บาท (ราคาปกติ 1,690 บาท)สำหรับคอเกมที่ต้องการอัปเกรดคอนโซลหรือสนุกไปกับเกมใหม่ ๆ ต้องไม่พลาด PlayStation Super Splash Sale 2025 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับดีลสุดคุ้ม อย่ารอช้า! รีบคว้าโอกาสก่อนหมดเวลาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นของ PlayStation ได้ที่ www.playstation.com