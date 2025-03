"เซเว่นไนท์" คว้ารางวัล Hall of Fame จาก This Is Game Awards

งาน This Is Game Awards 2024 เป็นงานประกาศรางวัลเกมแห่งปี 2024 ที่จัดขึ้นโดยทางบริษัท This Is Media ในวันที่ 17 มีนาคม ผ่านช่องทาง Facebook ของ Thisisgame Thailand โดยเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม ซึ่งงานประกาศรางวัลครั้งนี้จะส่งมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือบริษัทที่อยู่ในแวดวงการเกมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจที่ส่งให้กับบุคคลหรือบริษัทต่าง ๆ ได้มุ่งมั่นและพัฒนาอุตสาหกรรมของวงการเกมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตจากงานประกาศรางวัล This Is Game Awards 2024 ในครั้งนี้ "เซเว่นไนท์" IP จักรวาลอัศวินสุดปังในตำนานจากค่ายเน็ตมาร์เบิ้ล ได้รับการคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเกม คว้ารางวัลสาขา "Hall of Fame ที่สุดของวงการเกม" เกมหรือบุคคลที่ส่งเสริมวงการเกมไทยในด้านต่าง ๆ อันทรงเกียรติไปครอง“ขอขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติและเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านที่ให้ความรักแก่เซเว่นไนท์ของเรา รวมถึงทีม This is game Thailand ด้วย พวกเราเน็ตมาร์เบิ้ลจะขอตอบแทนด้วยการให้บริการเกมดี ๆ กับทุกคนในอนาคต และในปีนี้เองเราก็มีแพลนที่จะเปิดให้บริการเกมเซเว่นไนท์เวอร์ชันใหม่ ฝากทุกคนติดตามและให้ความสนใจกันเยอะ ๆ นะครับ ขอบคุณครับ”กล่าว