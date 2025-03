ก้าวสู่ยุคใหม่! "Rainbow Six Siege X" พร้อมให้เล่น 10 มิ.ย.นี้

*Ubisoft+ บน Luna จำเป็นต้องเชื่อมโยงบัญชีและแผนใช้บริการแบบหลายบัญชี (Multi-Access plan), มีข้อจำกัดด้านพื้นที่การให้บริการ

**Dual Front จะใช้งานได้เฉพาะบน PC, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S เท่านั้น







จะเปิดตัวซึ่งเป็นโหมด 6 ต่อ 6 แบบใหม่ที่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและเป็นโหมดหลักถาวร ในโหมดนี้ ผู้เล่นจะต้องบุกยึดพื้นที่ของศัตรู 3 แห่งในขณะที่ต้องคอยป้องกันพื้นที่ของตนเองด้วย โดยในแผนที่ใหม่ทั้งหมดที่เรียกว่า District ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Dual Front ผู้เล่นจะต้องเลือกจากรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่คัดสรรไว้ให้ 35 คน โดยผสมผสานได้ทั้งฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกัน, ซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกใน Siege โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมความสามารถ อาวุธ และอุปกรณ์เฉพาะตัวของพวกเขาในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน ตลอดทั้งเกม ผู้เล่นสามารถเดินทางไปยัง Neutral Sector เพื่อรับภารกิจแบบจำกัดเวลา และรับรางวัลพิเศษที่จะช่วยให้ทีมได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ แม้ว่าภารกิจเหล่านี้อาจใช้พลิกเกมได้ แต่ก็ต้องมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการไล่ตามภารกิจเหล่านี้อาจทำให้ตำแหน่งสำคัญตกอยู่ในความเสี่ยงจากทีมตรงข้าม ทั้งนี้ ด้วยระบบการฟื้นคืนชีพ (respawn) และการเลือกเจ้าหน้าที่ใหม่ได้เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โหมดใหม่นี้จึงมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นปัจจุบัน ในขณะที่ยังคงความเป็นเลิศในกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซีจ และโหมด Dual Front จะได้รับการอัปเดตเป็นประจำ โดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสองครั้งต่อฤดูกาล และการกำหนด Neutral Sector ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกฤดูกาลเช่นเดียวกันSiege X จะปรับปรุงคุณภาพกราฟิกของแผนที่คลาสสิกจากซีจ ทั้งแสง เงา และพื้นผิวใหม่ ให้สูงสุดถึงระดับ 4K โดยแมป Clubhouse, Chalet, Border, Bank และ Kafe จะได้รับการปรับปรุงเมื่อเปิดตัว และจะเพิ่มแผนที่ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอีกสามแผนที่ในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้ การอัปเดตจะเพิ่มคุณสมบัติการเล่นเกมที่เจาะลึกแก่นกลยุทธ์ของเกม สร้างประสบการณ์การเล่นที่มีพลวัตและดื่มด่ำยิ่งขึ้น บรรดาวัตถุใหม่ที่สามารถทำลายได้ เช่น ถังดับเพลิง ท่อแก๊ส และเครื่องตรวจจับโลหะ จะให้โอกาสผู้เล่นในการวางแผนและสร้างเซอร์ไพรส์คู่ต่อสู้โดยใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ ระบบการโรยตัวจะลื่นไหลมากขึ้นด้วยการควบคุมที่ได้รับการปรับปรุง ช่วยให้ผู้เล่นสามารถวิ่งในแนวนอนและกระโดดไปรอบ ๆ มุมอาคารได้ ประสบการณ์ด้านเสียงจะได้รับการปรับปรุงเช่นกัน รวมถึงการปรับปรุงแหล่งกำเนิดเสียงและการสะท้อนเสียง ช่วยให้ผู้เล่นรวบรวมข้อมูลสำคัญผ่านสัญญาณเสียงเพื่อระบุตำแหน่งของผู้เล่นฝ่ายศัตรูบนแผนที่ได้ดีขึ้น ประสบการณ์การใช้งานเบื้องต้นจะได้รับการปรับปรุงใหม่ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เล่นใหม่เชี่ยวชาญพื้นฐานผ่านบทช่วยสอนและการฝึกภาคสนามก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันจริง พร้อมด้วยวงล้อการสื่อสารที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมที่ง่ายขึ้น ระบบ Pick and Ban ที่อัปเดตใหม่จะสร้างเลเยอร์กลยุทธ์ใหม่ด้วยการให้ทีมต่าง ๆ ตอบสนองและปรับตัวตามกลยุทธ์ของศัตรูการอัปเดตครั้งนี้จะมาพร้อมกับ R6 ShieldGuard ซึ่งเป็นแนวทางต่อต้านการโกงแบบหลายแง่มุมของเกม โดย R6 ShieldGuard จะรวมเอาแนวทางต่อต้านการโกงที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน และจะแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปกป้องเกม รวมถึงการอัปเดตความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ถึงช่วง maintenance ตามกำหนดเวลา ซึ่งจะทำให้การโกงทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์การป้องกันผู้เล่นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางต่อต้านความ toxic ที่จะนำมาซึ่งระบบชื่อเสียงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อีกด้วยตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนเป็นต้นไป Rainbow Six Siege จะเปิดให้เล่นฟรี ผู้เล่นใหม่จะสามารถเข้าถึงโหมด Dual Front, Unranked และ Quick Play ได้ฟรี โดยสามารถรับเจ้าหน้าที่ได้มากถึง 26 คนผ่านความก้าวหน้าในการเล่น การอัปเกรดเป็นรุ่นพรีเมียมจะทำให้ผู้เล่นสามารถปลดล็อกโหมดจัดอันดับและ Siege Cup ได้เมื่อพวกเขาไปถึงเลเวล 50 และจะสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมากขึ้นทันที ด้านผู้เล่นปัจจุบันจะยังคงมีเนื้อหาที่ปลดล็อกไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ และความก้าวหน้าต่าง ๆ และจะได้รับรางวัลสำหรับผู้ผ่านศึกโดยเฉพาะ ตามปีที่เข้าร่วมเกมผู้เล่นสามารถทดลองเล่น Dual Front ในเบต้าของ Siege X ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคมบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Ubisoft Connect โดยเบต้าจะนำเสนอประสบการณ์ Dual Front เต็มรูปแบบ, เจ้าหน้าที่ 35 คน, ตัวอย่างการอัปเดต Siege X เพิ่มเติม, บรรดาวัตถุที่ทำลายได้และการอัปเกรดการโรยตัว รวมถึงเกมแบบกำหนดเองสำหรับการรวมทีมกับเพื่อน ๆ ทั้งนี้ ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเบต้าได้ผ่าน Twitch Drops โดยรับชมสตรีมของครีเอเตอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ Rainbow Six Siege เพื่อเข้าถึงเบต้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าร่วม โปรดไปที่ rainbow6.com/SiegeX-closed-beta นอกจากนั้นแล้ว ก่อนเกมพร้อมให้เล่น 10 มิถุนายนนี้ แฟน ๆ จะสามารถรับชมบรรดาผู้เล่นมือโปรมาแข่งขันกันในฉากใหม่ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นใน Siege X ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโรที่ประเทศบราซิล ในช่วงวันที่ 8-18 พฤษภาคมระหว่างการแข่งอีสปอร์ต RELOAD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่ง RELOAD สามารถอ่านได้จาก https://www.ubisoft.com/en-us/esports/rainbow-six/siege หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rainbow Six Siege X โปรดไปที่ rainbow6.com สำหรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเกมอื่น ๆ ของ Ubisoft โปรดไปที่ news.ubisoft.com