เกมการ์ดเน็กซ์เจน! "Shadowverse: Worlds Beyond" เปิดตัวทั่วโลก 17 มิ.ย.นี้

Shadowverse เป็นเกมการ์ดดิจิทัลแนวกลยุทธ์ (Strategic Digital Card Game) ที่พัฒนาโดยบริษัท Cygames จากประเทศญี่ปุ่น ผู้เล่นจะได้สร้างเด็คการ์ดของตัวเองจากการ์ดที่มีให้เลือกมากมาย และใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ โดยในภาคใหม่นี้มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ดังนี้ระบบวิวัฒนาการรูปแบบใหม่ ซึ่งคล้ายกับแต้มวิวัฒนาการ ผู้เล่นจะมีแต้มวิวัฒนาการขั้นสูงสองแต้มในแต่ละแมตช์ ซึ่งสามารถใช้เพื่อวิวัฒนาการขั้นสูงให้กับการ์ด Followers ใดก็ได้ Followers ที่วิวัฒนาการขั้นสูงจะได้รับ Rush และ +3 ให้กับทั้งการโจมตีและการป้องกัน เปิดใช้งานความสามารถ Evolve และ Super-Evolve และไม่สามารถรับความเสียหายหรือถูกทำลายโดยความสามารถระหว่างเทิร์นของผู้เล่น นอกจากนี้ Followers ของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกทำลายโดยการโจมตีของ Followers ที่วิวัฒนาการขั้นสูงจะถูกผลักไปกระแทกกับ Leader ของอีกฝ่ายและสร้างความเสียหาย 1 แต้มกลไกใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เล่นทีหลังสามารถรับแต้มเล่นชั่วคราวได้ตลอดเวลา และสามารถใช้ได้สูงสุดสองครั้งต่อแมตช์ ครั้งหนึ่งก่อนเทิร์นที่ 6 และอีกครั้งหลังจากนั้นChanges to Evolution : Followers ทุกคนจะได้รับค่าโจมตีและค่าป้องกันเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากวิวัฒนาการ และ 3 เท่าหลังจากวิวัฒนาการขั้นสูง ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้รับแต้มวิวัฒนาการ 2 แต้มและแต้มวิวัฒนาการขั้นสูง 2 คะแนน ทำให้สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด 4 ครั้งต่อแมตช์ตั้งแต่เปิดตัวใน Shadowverse Next 2024 ฟีเจอร์ World ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยย้ายมินิเกมอย่างการตกปลา ไพ่นกกระจอก และดันเจี้ยนออกไป World ได้รับการออกแบบใหม่เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับเข้าสังคมและการแข่งการ์ดShadowverse Park (SV Park) ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ตัวละครอวาตาร์ เช่น แข่งการ์ดในล็อบบี้ หรือจัดตั้งกิลด์กับเพื่อน ผู้เล่นยังสามารถแต่งตัวตัวละครอวาตาร์ให้เป็นตัวละครต่าง ๆ ในเกม นอกจากนี้ SV Park จะถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันออนไลน์และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ ซึ่งเปิดให้ผู้เล่นจากทั่วโลกเข้าร่วมได้Dreizehn—Portalcraft Leader (พากย์โดย: Yu Sasahara [ญี่ปุ่น]/Elsie Lovelock [อังกฤษ])Lovesign—Forestcraft Leader (พากย์โดย: Jun Fukuyama [ญี่ปุ่น]/Nazeeh Tarsha [อังกฤษ])Marie Malisse—Swordcraft Leader (พากย์โดย: Saya Aizawa [ญี่ปุ่น]/Crystal Lee [อังกฤษ])Kaori Yuihara—Runecraft Leader (พากย์โดย: Mikako Komatsu [ญี่ปุ่น]/Jenny Yokobori [อังกฤษ])Galan—Dragoncraft Leader (พากย์โดย: Hochu Otsuka [ญี่ปุ่น]/Cory Yee [อังกฤษ])Diawl—Abysscraft LeaderEsperanza—Havencraft Leader (พากย์โดย: Mamiko Noto [ญี่ปุ่น]/Erin Nicole Lundquist [อังกฤษ])Eudie—Guide to Worlds Beyond (พากย์โดย: Sayumi Suzushiro [ญี่ปุ่น]/Kelsey Jaffer [อังกฤษ])ในขณะที่ Shadowverse ปล่อยชุดการ์ดใหม่ทุก ๆ สามเดือน Worlds Beyond วางแผนที่จะปล่อยชุดการ์ดใหม่ทุก ๆ เดือนหรือเดือนครึ่งตั้งแต่เปิดตัวจนถึงเดือนสิงหาคม และเปลี่ยนเป็นทุก ๆ สองเดือนหลังจากนั้นเพิ่มฟีเจอร์เบต้าใหม่ AI Tips ลงในแมตช์ฝึกซ้อม ภายใต้คำแนะนำอย่างระมัดระวังของ Eudie ผู้เล่นจะสามารถเข้าใจกฎพื้นฐานและกลยุทธ์ในการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายผู้เล่นมักจะแปลงการ์ดที่คิดว่าไม่จำเป็น ทำให้ผู้เล่นหลายคนมีการ์ดจากคลาสเดียวเท่านั้น และไม่สามารถทดลองเล่นคลาสอื่นได้ เพื่อแก้ปัญหานี้และกระตุ้นให้ผู้เล่นทดลองสร้างเด็คใหม่ ๆ ผู้เล่นจะสามารถแปลงการ์ดให้กลายเป็น liquefy ได้เฉพาะที่มีซ้ำเกินสามใบขึ้นไป แม้ว่าการปรับเปลี่ยนนี้อาจทำให้การได้รับการ์ดผ่านขวดยาทำได้ยากขึ้น แต่จะมีการเพิ่มระบบดังต่อไปนี้เพื่อให้รับแพ็คการ์ดได้ง่ายขึ้น• แพ็คการ์ดฟรีทุกวัน• ภารกิจที่มอบแพ็คการ์ดสูงสุด 10 แพ็คทุกครั้งที่มีการเปิดตัวชุดการ์ดใหม่• การ์ดตำนานที่รับประกันเมื่อซื้อแพ็คการ์ด 10 แพ็ค• เด็คการ์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยการ์ดจากชุดการ์ดแรกและการ์ดพื้นฐานเมื่อเคลียร์ภารกิจเริ่มต้น First Farer ผู้เล่นสามารถเลือกจากสำรับการ์ดที่แนะนำ 9 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะมีการ์ดตำนานอันทรงพลัง• ภารกิจใน Shadowverse Park ที่ให้รางวัลไม่เพียงแต่แพ็คการ์ดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไอเทมอื่น ๆ ด้วยWorlds Beyond จะเปิดให้เล่นฟรีทั้งบนมือถือและพีซี สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ App Store, Google Play, Steam และ Epic Games Store เพื่อรับรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าที่การแข่งขันระดับนานาชาติครั้งใหม่ Shadowverse World Championship เปิดตัวอย่างเป็นทางการใน Shadowverse Next 2024 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัว Worlds Beyond การแข่งขันจึงได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น คอยติดตาม Shadowverse World Grand Prix 2025 ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นที่เก่งที่สุดเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้สวมมงกุฎแชมป์โลก Shadowverse ประจำปี 2025สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบคัดเลือก Shadowverse World Championship แล้ว จะผ่านรอบคัดเลือก Shadowverse World Grand Prix 2025 โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศในภายหลังการ์ดชุดแรกของ Worlds Beyond จะวางจำหน่ายในรูปแบบการ์ดจริงของ Shadowverse: Evolve โดยชุดบูสเตอร์ชุดใหม่นี้จะวางจำหน่ายสำหรับเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ โดยจะไม่เพียงแต่มีการ์ดอย่าง Olivia และ Heroic Dark Angel เท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกลไกวิวัฒนาการขั้นสูงแบบใหม่ด้วยนอกจากนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เล่นใหม่สามารถเล่น Shadowverse: Evolve เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นได้ทันที จะมีการวางจำหน่ายชุดการ์ดเริ่มต้นชุดใหม่และชุดการ์ดเริ่มต้นพิเศษในวันที่ 27 มิถุนายน โดยชุดพิเศษมาพร้อมการ์ดเริ่มต้นสองเด็ค, ซองใส่การ์ดลาย Leader อย่าง Marie Malisse และ Galan, ลูกเต๋าหนึ่งชุด, และผลิตภัณฑ์แต่ละชุดยังมาพร้อม Item Code สำหรับเกม Worlds Beyond ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://shadowverse-evolve.com/ สำหรับ Shadowverse: Evolve เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมโบนัสพิเศษเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.shadowverse-evolve.com/