Niantic ขาย "Pokemon GO" และเกมอื่น ๆ ให้ Scopely มูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญ!

สตูดิโอ Niantic เป็นที่รู้จักในผู้พัฒนาและให้บริการเกม AR (Augmented Reality) ที่สามารถระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยอิงจากโลกความเป็นจริง ซึ่งผลงานชิ้นเอกคือ "Pokemon GO" ที่พัฒนาร่วมกับ Pokemon Company หลังเปิดตัวในปี 2016 ก็กลายเป็นปรากฏการณ์อย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมไปทั่วโลก และอีกหนึ่งผลงานอย่าง "Monster Hunter Now" ที่ร่วมพัฒนากับ Capcom ซึ่งเปิดตัวในปี 2023 ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับซีรีส์ Monster Hunter แม้ว่า Niantic จะมีเกมที่โดดเด่นหลายเกม แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นความพยายามในการเลียนแบบความสำเร็จของ Pokemon GO ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เน้นย้ำในแถลงการณ์ว่าทีมพัฒนาเกมของ Niantic จะถูกโอนไปยัง Scopely อย่างสมบูรณ์และยังคงรูปแบบการทำงานเช่นเดิม เขากล่าวว่าจิตวิญญาณหลักของ "Pokemon GO" คือ "การค้นพบโปเกมอนในโลกแห่งความเป็นจริงและสำรวจไปกับผู้เล่นทั่วโลก" ด้วยทรัพยากรและการสนับสนุนของ Scopely จะช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์นี้ต่อไป ทีมงานจะยังคงแนะนำกลไกและเนื้อหาเกมใหม่ ๆ เช่น การต่อสู้ในระดับที่ใหญ่ขึ้น วิธีการโต้ตอบกับชุมชนใหม่ ๆ และกิจกรรมถ่ายทอดสดมากขึ้น เพื่อให้ "Pokemon GO" สามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคตยังย้ำอีกว่ากระบวนการเติบโตของ "Pokemon GO" นั้นเป็น "วิวัฒนาการ" มากกว่า "ความหยุดนิ่ง" และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีขึ้น เขากล่าวว่าทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้บริการเทรนเนอร์หลายร้อยล้านคนทั่วโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเชื่อว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของโปเกมอนโกยังคงรอคอยอยู่ในอนาคตScopely เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการเกมมือถือ มีผลงานมากมาย อาทิ "Monopoly Go!", "Stumble Guys", "Star Trek Fleet Command", "MARVEL Strike Force" ฯลฯ บริษัทถูก Savvy Games Group ของซาอุดีอาระเบียเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายตัวของกลุ่มในตลาดเกมระดับโลก แม้ว่า Scopely ยังคงมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทแม่เป็นบริษัทในตะวันออกกลางกล่าวว่าทีมงาน Niantic ได้สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่สร้างสรรค์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งดึงดูดผู้เล่นหลายร้อยล้านคนทั่วโลก เขาย้ำว่าขนาดและอิทธิพลของ "Pokemon GO" นั้นหายากมากในตลาดเกมมือถือ กลไกการโต้ตอบในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่เหมือนใครช่วยให้ผู้เล่นหลายล้านคนสร้างการเชื่อมต่อทางสังคมและดึงดูดผู้คนหลายล้านให้เข้าร่วมผ่านกิจกรรมระดับโลก เช่น Pokemon GO Fest การซื้อกิจการในครั้งนี้ Scopely วางแผนที่จะให้การสนับสนุน Pokmon GO ในระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในทศวรรษต่อ ๆ ไปขณะที่ขายธุรกิจเกมมือถือ Niantic ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ "Niantic Spatial" โดยมีเป็นซีอีโอ บริษัทใหม่นี้จะไม่เน้นพัฒนาเกมอีกต่อไป แต่จะหันไปทำด้านการคำนวณเชิงภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งอาจหมายถึง AR, VR และแอปพลิเคชันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ส่วนเกม AR อื่น ๆ ของบริษัท เช่น Ingress Prime และ Peridot จะยังคงเปิดให้บริการต่อไปกล่าวในแถลงการณ์ว่าเกมของ Niantic นั้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้เล่นกับโลกแห่งความเป็นจริงมาโดยตลอด เขาเชื่อว่าหลังจากเข้าร่วมกับ Scopely แล้ว เกมเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกมอย่าง "Pokemon GO" พัฒนาต่อไปและกลายเป็น "เกมตลอดกาล" อย่างแท้จริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Niantic ประสบปัญหาทางธุรกิจ และความล้มเหลวในการเลียนแบบความสำเร็จของ "Pokemon GO" ทำให้บริษัทตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการตลาดอย่างมหาศาล ในปี 2022 Niantic เลิกจ้างพนักงาน 85 - 90 คน และยุติโครงการพัฒนาหลายโครงการ ในปี 2023 บริษัทเลิกจ้างพนักงานอีกประมาณ 230 คน ปิดบริการ NBA All-World และยกเลิกแผนพัฒนา Marvel: World of Heroes ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนถึงความท้าทายในการดำเนินงานของบริษัทและมีส่วนสนับสนุนการตัดสินใจขายกิจการธุรกิจเกมครั้งนี้การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ Scopely เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีชุมชนเกมที่มีผู้เล่นมากกว่า 500 ล้านคน ด้วยการเพิ่มทีมเกมของ Niantic บริษัทเกมจะขยายอิทธิพลในตลาดเกมมือถือต่อไป Niantic ได้สร้างผลงาน AR ที่มีอิทธิพลมากที่สุดชิ้นหนึ่งในตลาดเกมมือถือ และตอนนี้ได้เลือกที่จะก้าวเข้าสู่สาขาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเวทีใหม่ของบริษัท ไม่ว่า Scopely จะสามารถสานต่อความสำเร็จของเกมเหล่านี้ต่อไปได้หรือไม่ หลังจากเข้าซื้อกิจการและกลายเป็นจุดสนใจของตลาดในอนาคตจากประกาศระบุว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวยังต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล และยังไม่ได้กำหนดวันที่เสร็จสิ้นขั้นสุดท้าย