อนิเมะปีศาจสะอื้น! "Devil May Cry" เตรียมฉายทาง Netflix 3 เม.ย.นี้

อนิเมะ "Devil May Cry" ผลิตโดย Studio Mir และได้คุณ Adi Shankar รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ ซึ่งเคยมีผลงานอย่างอนิเมะ Castlevania โดย Devil May Cry เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ "ดันเต้" นักล่าปีศาจมาดกวนที่รับจ้างกำจัดปีศาจเพื่อหาเลี้ยงชีพ จนกระทั่งวายร้ายลึกลับปรากฎตัวและพยายามจะเปิดประตูที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปีศาจ ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวาย ดันเต้ได้กลายเป็นความหวังสุดท้ายที่ต้องแบกรับชะตากรรมของทั้งสองโลกโดยไม่รู้ตัวจากวิดีโอตัวอย่างล่าสุด เผยให้เห็นฉากการบุกโจมตีของกองทัพปีศาจ ฉากการต่อสู้อันดุเดือดของดันเต้ที่ยืนหยัดเผชิญหน้ากับพวกมัน และการปรากฎตัวของตัวละครสำคัญที่แฟน ๆ ชื่นชอบอนิเมะ "Devil May Cry" จะฉายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบน Netflix ในวันที่ 3 เมษายนนี้