Metal Valley เปิด Early Access แล้ววันนี้ บน Windows, Android และ iOS

ใน "Metal Valley" ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น นักล่าหุ่นรับจ้าง ที่ออกสำรวจดินแดนลึกลับ ซึ่งเต็มไปด้วย Autometa หุ่นยนต์มีชีวิตหลากหลายรูปแบบ ผู้เล่นจะต้อง จับ ปรับแต่ง และประกอบร่างหุ่นยนต์ ให้เป็นของตนเอง พร้อมพิชิตบอสสุดแกร่ง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักล่าหุ่นอันดับหนึ่งของโลกMetal Valley เป็นผลงานล่าสุดจาก Extend Games ทีมพัฒนาเกมที่เคยสร้างความสำเร็จมาแล้วกับ A.R.E.S. Extinction Agenda, So Many Me, และ Morning Moon Village ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล- ออกแบบ ปรับแต่ง และประกอบร่าง Autometa ในแบบที่ไม่เคยมีในเกมไหนมาก่อน สร้างหุ่นยนต์ที่เป็นของคุณเองอย่างแท้จริง- ผจญภัยในโลก Open Zone ที่เต็มไปด้วยภารกิจและความท้าทาย- ส่งหุ่นไปทำภารกิจขุดแร่บน Web3 เพื่อรับรางวัลพิเศษมากมาย- Hybrid NFT Integration ให้ผู้เล่นสามารถสร้าง NFT หุ่นยนต์ของตนเองได้ (แต่สามารถเล่นเกมได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Blockchain)- รองรับทั้ง Windows, Android และ iOSMetal Valley เป็นเกม Hybrid NFT ที่พัฒนาโดย Extend Games สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายบล็อกเชนชั้นนำอย่างอย่าง Bitkub Chain และ JFIN Chain เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบปกติ และแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้- PC: https://metalvalleygame.com - iOS: https://apps.apple.com/us/app/metal-valley/id6739555935 - Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=games.x10.metalvalley พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่ ซึ่งติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้เร็ว ๆ นี้ โดยมีของรางวัลมากมาย ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ Huawei Pura 70 จำนวน 1 รางวัล, เหรียญ JFIN จำนวน 100 เหรียญ 10 รางวัล และเหรียญ KKUB มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ซึ่งผู้เล่นต้องทำ Tutorial Quest ภายในเกมให้สำเร็จก่อนเพื่อรับรางวัล