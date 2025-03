Review: Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii สุนัขบ้า ล่าขุมทรัพย์สุดขอบรั่ว

แนวเกม แอ็คชั่นผจญภัยโอเพ่นเวิลด์

แพลตฟอร์ม PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC

เรตเกม PEGI: 18 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ภาคเสริมเชื่อมต่อโดยตรงจากภาค Infinite Wealth เมื่อปี 2024 เพียงแต่คราวนี้ระบบเกมเพลย์มันจะดูแตกต่างออกไป รวมถึงพระเอกที่เป็นตัวละครดำเนินเรื่องเองก็จะไม่ใช่พ่อหนุ่มหัวหยิกคนเดิมอีกต่อไป

เกมเพลย์ 8 กราฟิก 8 เสียง 8 เนื้อเรื่อง 7 ความคิดสร้างสรรค์ 7 ภาพรวม 7.6

สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท

SEGA

หลังจากที่ภาคก่อนหน้านี้ Like a Dragon Infinite Wealth ได้นำพาแฟนคลับซีรีส์ลุกหนีจากความอึดอัดจำเจในประเทศญี่ปุ่นบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปเปิดหูเปิดตายังเกาะสวรรค์ต่างแดนอย่างฮาวายแล้วได้เสียงตอบรับที่ดีเอามากๆ นั่นเองจึงจุดประกายให้ทางค่าย เซก้า นึกอยากสานต่อตีมบรรยากาศท่องเที่ยวลาหยุดพักร้อนดังกล่าวให้ยืดยาวออกไปในผลงานเกมภาคแยกตัวใหม่ที่ใช้ชื่อว่าซึ่งเปรียบเสมือนเพราะว่าเหตุการณ์ในภาคนี้มันเป็นเรื่องราวของหมาบ้าตาเดียวจอมซาดิสม์แห่งชิมาโนะ บุรุษหนุ่มโรคจิตลายสักพร้อยที่ดันลอยคอมาติดอยู่บนเกาะริช (เกาะใกล้กับฮาวาย) โดยที่เจ้าตัวเกิดสมองเสื่อมจำความอะไรไม่ได้ขึ้นมาซะอย่างนั้น ทว่าโชคยังดีที่เขาได้มาพบกับ "โนอาห์" เจ้าหนูสิบขวบชาวท้องถิ่นที่พร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือ และแน่นอนว่ายากูซ่าเก่าอย่างเขาต้องตอบแทนน้ำใจด้วยพละกำลังแรงกายอันล้นเหลือที่สามารถปกป้องครอบครัวของเจ้าหนูให้รอดพ้นจากภัยอันตรายของกลุ่มโจรสลัดเจ้าถิ่น ซึ่งทันทีที่เขาได้ลองปะทะและสัมผัสถึงวิถีชีวิตของพวกโจรสลัด มาจิมะ จึงตัดสินใจได้ว่าในระหว่างรอให้ความทรงจำฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติ เขาขอสวมบทเป็นกัปตันออกเดินเรือหาสมบัติในท้องทะเลฆ่าเวลาไปพลางๆก่อนละกัน!เมื่อเป็นเกมโจรสลัดทว่าในภาคใหม่จะมีการเพิ่มเติมแอ็คชั่นการกระโดดและลูกเล่นคอมโบกลางอากาศเสริมเข้ามา อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถเลือกกดเปลี่ยนสลับสไตล์การต่อสู้ไปมาได้ระหว่างสไตล์ยากูซ่าใช้หมัดกับมีดเน้นความปราดเปรียวว่องไว และสไตล์โจรสลัดใช้ดาบคู่ผสมปืนโจมตีเป็นวงกว้าง แน่นอนว่าพวกสกิลท่วงท่าใหม่ๆเราจำเป็นจะต้องฟาร์มเก็บสะสมเงินเพื่อใช้ในการอัปเกรดปลดล็อคเหมือนเช่นเคยเพราะทีมงานยากูซ่าจงใจเน้นทำมาแบบเรียบง่ายไม่ต้องใช้ทักษะในการควบคุมเรืออะไรมากมาย แค่พุ่งไปข้างหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาเท่านั้น อยากไปไวขึ้นก็กดใช้บูสต์ไนโตร (ห๊ะ!!) อยากหักลำกลับหลังหันทันทีก็แตะปุ่มเบรคเพื่อดริฟต์ (หา??) พบเจอข้าศึกก็หันหัวเรือยิงปืนกลถล่มใส่จากด้านหน้าหรือถ้าตำแหน่งเรือของศัตรูอยู่ด้านข้างเราก็ใช้ปืนใหญ่ทางกราบซ้ายและกราบขวายิงอัดมันไป ง่ายๆสบายๆแค่นั้นเลยจะเอาเครื่องพ่นไฟมาติดตั้งหรือเปลี่ยนไปใช้ปืนยิงลำแสงเลเซอร์สุดล้ำก็ทำได้ ขณะเดียวกันทางฝั่งตัวละครเอก มาจิมะ นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องทนใส่ชุดเดิมๆเริ่มต้นไปจนจบเกมเพราะสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้เช่นกัน อยากให้ตอนกลายร่างเป็นโจรสลัดใส่ชุดนี้ทรงผมนี้ แล้วตอนเปลี่ยนสลับกลับมาเป็นยากูซ่าให้นุ่งผ้านั้นกับกางเกงตัวนั้น เราสามารถเลือกเซตกำหนดได้หมดเลยเหมือนการ์ตูน One Piece และหนัง Pirates of the Caribbean ที่เกมนี้ใช้เป็นแรงบันดาลใจ กลุ่มโจรสลัดของผู้เล่นจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นได้ย่อมอยู่ที่การออกเดินทางตามหารวบรวมสมาชิกลูกเรือเก่งๆเข้ามาร่วมทีมซึ่งโดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนยากง่ายแตกต่างกันไป เช่น บางคนแค่ให้เงินเขาก็มาแล้ว บางคนอยากได้สิ่งของตอบแทน บางกรณีต้องเคลียร์ชาเลนจ์พิสูจน์ตนเองให้เขาเห็นก่อน ในขณะที่บางรายอีโก้จัดหากแรงค์โจรสลัดเราไม่สูงพอเขาก็ไม่อยากเสวนาด้วยเป็นต้น ซึ่งทุกตัวที่เราได้มาเป็นสมาชิกจะสตาร์ทเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งเสมอ กว่าจะเก่งเทพเราต้องพาเขาไปฟาร์มต่อสู้เก็บเลเวลคล้ายกับเกมเลี้ยงฝึกฝนมอนสเตอร์ แถมศักยภาพของแต่ละคนจะส่งผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราจัดวางตำแหน่งเลือกใช้เขาให้ถูกกับงาน ใครทะเลาะวิวาทเก่งก็จับลงสู้ศึกในสังเวียน ใครถนัดชำนาญใช้ปืนใหญ่ก็จับเขาประจำดาดฟ้าเรืออย่าหาส่งลงไปตายในสมรภูมิซีรีส์ยากูซ่ามักขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นโอเพ่นเวิลด์ แต่ไม่ว่าจะเป็นเกาะริช เกาะเนเล่ หรือเกาะสมบัติต่างๆ ทุกเกาะที่เราไปเหยียบเยี่ยมชมล้วนมีขนาดเล็กจิ๋วถูกออกแบบมาให้เป็นเส้นตรง ยิ่งไปกว่านั้นน่านน้ำที่ให้เราล่องเรือสำรวจยังทำมาแบบง่ายๆแบ่งออกเป็นสามเลนคั่นกลางด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ มีแค่ล่องขึ้นกับล่องลงวนไปมาเท่านั้น สภาพแวดล้อมบนเกาะใหม่ก็ดูซ้ำๆกับเกาะเดิมที่เราเคยผ่านมา กลายเป็นว่าตอนเดินเล่นอยู่ในเมืองโฮโนลูลูมันมอบอิสระเสรีให้แก่เรามากกว่าตอนเดินเรืออยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลซะอย่างนั้น ช่างเป็นความรู้สึกที่สวนทางย้อนแย้งขัดกับคอนเซปต์ของการเป็น "โจรสลัด" เสียนี่กระไรหากเทียบปริมาณเนื้อหากับราคาแล้วต้องบอกว่าเกมยากูซ่าภาคนี้มันคือความคุ้มค่าทั้งมินิเกม แข่งขันกีฬา ตามหาขุมทรัพย์ สัมผัสเรื่องราวไซด์สตอรี่ ออกล่าค่าหัว จมเรือโจรสลัดเจ้าถิ่น ผูกมิตรหาพวกพ้องเก่งๆมาเข้าตี้ ไปจนถึงร่วมศึกในสังเวียนน้ำโคลอสเซียม ทั้งหมดนี้ล้วนมอบของรางวัลเป็นเงินและแต้มชื่อเสียงซึ่งสามารถนำไปแลกซื้อของตกแต่งหรือปลดล็อคอัปเกรดอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่จะช่วยให้กลุ่มโจรสลัดของคุณดูเท่แข็งแกร่งน่าเกรงขาม คือถ้าเมินข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณอาจต้องปรับลดระดับเป็น Easy แล้วทนใส่ชุดเหลืองกับเสื้อหนังโจรสลัดดำม่วงแบบเดิมๆไปตลอดทั้งเกม ซึ่งคงเป็นประสบการณ์ที่จืดชืดน่าเบื่อเอามากๆแอ็คชั่นตีรันฟันแทงหนักหน่วงสะใจ, ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการต่อสู้แบบเรียลไทม์ได้ถึงสองสไตล์, หลากลูกเล่นท่วงท่าหลุดโลกเต็มไปด้วยสกิลสุดกาว, สามารถกระโดดต่อคอมโบกลางอากาศได้แล้ว, ตกแต่งเรือ-เสื้อผ้าหน้าผมเพิ่มพลังความเบียวได้อิสระ, เหล่าสมาชิกแปลกๆเพี้ยนๆมากมายรอให้คุณเกณฑ์ไปเข้าแก๊ง, เปิดศึกสงครามระหว่างแก๊งได้ทั้งในน้ำและบนบก, อัดแน่นกิจกรรมสนุกๆเล่นเพลินจนลืมเวลา และเป็นหนึ่งในเกมชวนฝันไม่ว่าคุณคือติ่งโจรสลัดหรือแฟนวันพีซคุณภาพกราฟิกคงเดิมไร้การอัปเกรดใดๆ, มุมกล้องที่ยังเป็นอุปสรรค, ระบบต่อสู้แอบดูมั่วๆอยากตีตัวนั้นดันไปโดนตัวโน้น, การเดินเรือในมหาสมุทรเวียนวนอยู่ในอ่างชวนรู้สึกอึดอัด, ศัตรูจ้องเล่นงานแต่คุณคนเดียวทั้งที่พาเพื่อนมาเป็นสิบ และให้ฟีลเหมือน DLC มีหลายสิ่งถูกรีไซเคิลใช้ซ้ำเยอะมาก