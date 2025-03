GTA Online: Oscar Guzman Flies Again พร้อมให้เล่นแล้ว!

และอีกมากมายที่กำลังจะมาถึง...





ยึดครอง McKenzie Field Hangar อันเก่าแก่ใน Grapeseed และผสมผสานความสามารถด้านนักบินเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อต่อกรกับ Eberhard Munitions ขโมยสินค้าในภารกิจ Arms Trafficking ใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมายสานต่อมรดกของ Trevor Philips ในฐานะผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายอันฉาวโฉ่ที่สุดใน Blaine County โดยการซื้อ McKenzie Field Hangar ซึ่งมีจำหน่ายบนเว็บไซต์ในเกมของ Maze Bank Foreclosures หรือใช้ป้าย For Sale ด้านหน้าอาคารใน Grapeseed การซื้อของคุณมาพร้อมกับเครื่องบิน Duster และเครื่องบินใบพัด Western Duster 300-H ที่ปลดล็อกได้ เพื่อการทะยานขึ้นฟ้าที่เร็วที่สุดนอกจากจะทำหน้าที่เป็นจุดบัญชาการสำหรับการกลับมาของ Oscar Guzman แล้ว McKenzie Field Hangar ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บเครื่องบินโดยรวมของคุณด้วย หากคุณเป็นเจ้าของ Smuggler Hangar (สัปดาห์นี้ Maze Bank Foreclosures ลด 30%) คุณจะได้ช่องจอดเพิ่มอีก 15 ช่อง (20 ช่องสำหรับ สมาชิก GTA+ ) รวมถึงเมนูเพื่อขอเครื่องบินส่วนตัวและขึ้นบินโดยตรงจากรันเวย์ของ McKenzie Field Hangarการจะใช้ชีวิตเกษียณใน Southern San Andreas นั้นเป็นเรื่องยาก Oscar Guzman กำลังวางแผนที่จะกลับมาสู่วงการลักลอบขนของอย่างยิ่งใหญ่ และเขากำลังมองหาพันธมิตรที่จะมาขนกระสุนและอาวุธที่แก๊งค้ายาสกัดกั้นไว้ได้โชคร้ายที่ Eberhard Munitions ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจล่าสุดของผู้มีอิทธิพลได้ทำการเคลื่อนไหวและได้ทราบข่าวแผนการของ Oscar และตัดสินใจที่จะปกป้องการลงทุนของตนด้วยกองกำลังอาวุธระเบิด อุปกรณ์ของ Eberhard จะได้รับการปกป้องโดยทหารติดอาวุธและการสนับสนุนทางอากาศที่สำคัญ ดังนั้น Oscar จึงต้องการความช่วยเหลือทุกทางที่พอจะมีให้เขาได้อัปเดตล่าสุดสำหรับ GTA Online นี้จะพาคุณท่องจากยอดเขา Mount Gordo ไปจนถึงก้นมหาสมุทรขณะที่คุณต่อสู้กับเสือภูเขา ขโมย Mogul ตัวสองตัว แฮ็กเซิร์ฟเวอร์ของ Eberhard โดยใช้โดรนควบคุมระยะไกล หลบหลีกขีปนาวุธนำวิถีความร้อน และระเบิดเรือดำน้ำไปพร้อมกับไล่ล่าการบรรทุกสินค้าอันตรายและของมีค่าต่าง ๆการเป็นเจ้าของ McKenzie Field Hangar ยังช่วยให้คุณส่งเสบียงเพิ่มในภารกิจ Arms Trafficking สี่ภารกิจใหม่ได้อีกด้วย ปฏิบัติการเหล่านี้เข้าถึงได้โดยใช้แล็ปท็อปภายใน McKenzie Field Office หรือโดยการโทรและขอให้ Oscar ทำงานให้ คุณต้องขโมยสินค้าจากผู้ลักลอบขนของที่เป็นคู่แข่งของ Oscar แล้วส่งให้ลูกค้าอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ Oscar Guzman Flies Again ยังเพิ่มรางวัลใหม่ไปยัง Career Progress บน PS5, Xbox Series X|S และตอนนี้บน PC พร้อมอัปเกรดฟรีวันนี้ ซึ่งรวมถึงชุดแต่งสำหรับ Titan 250 D, เสื้อผ้าของ Eberhard Munitions, ชุดของ Oscar Guzman, GTA$ และ RP และอื่น ๆ อีกมากมายยังไม่หมด รายการอัปเดตทันนี้ยังเปิดตัวยานพาหนะใหม่หลายคันสำหรับ GTA Online รวมถึงตัวเลือกสำหรับการบุกตะลุยทั้งถนนและท้องฟ้าอีกด้วย Invetero ได้เปิดตัวโมเดล Coquette ใหม่ที่หลากหลายให้กับกองยานของตน นั่นคือ D5 รถสปอร์ตรุ่นนี้มีเครื่องยนต์ V8 รูปทรงเพรียวบาง และสามารถใช้งานร่วมกับ Missile Lock-On Jammer ได้พันธมิตรสามารถช่วยปกป้องคุณจากการโจมตีได้โดยใช้อาวุธต่าง ๆ บน Titan 250 D ลำใหม่ที่น่าเกรงขาม ในขณะที่ Buckingham DH-7 Iron Mule สามารถอัปเกรดให้มี Smoke และ Flares ได้เพื่อให้ปลอดภัยในขณะที่คุณขนถ่ายสินค้าโดยใช้ตะขอ ดูเครื่องบินเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ Warstock Cache & Carry หรือไปที่ Elitás Travel เพื่อซื้อ Western Duster 300-H ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดเหนือกาลเวลาที่มาพร้อมปืนกลเสริมการทำภารกิจ Arms Trafficking ให้สำเร็จและช่วย Oscar จะปลดล็อกราคาการค้าของเครื่องบินเหล่านี้ รวมถึงปลดล็อก Western Duster 300-H ฟรีเพื่อใช้จาก McKenzie Field Hangar นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลดล็อกราคาการค้าของ Vapid Ratel (Off-Road) ได้โดยทำภารกิจ Ratel Run Arms Trafficking ให้สำเร็จคอยติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมบนรันเวย์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ รวมถึงเวอร์ชันที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษสำหรับ Hunting Pack ที่จะพร้อมจำหน่าย 20 เมษายนนี้เพื่อตอบโจทย์ Community Challenges ที่น่าตื่นเต้น และการเฉลิมฉลองวันหยุดวันนี้ยังมาพร้อมการอัปเกรดฟรีสำหรับ GTAV และ GTA Online บนพีซี ซึ่งนำเสนอฟีเจอร์ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากจากเวอร์ชัน PS5 และ Xbox Series X|S รวมถึงยานพาหนะใหม่ ๆ และการอัปเกรดประสิทธิภาพ ไปที่ subscribe to GTA+ และอื่น ๆ อีกมากมาย