เกมแอ็คชันเมจิกพังก์ "Crystal of Atlan" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกแล้ว!

"Crystal of Atlan" เป็นเกม MMO Action RPG สไตล์เมจิกพังก์ที่เตรียมเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งรองรับทั้ง PC และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เล่นจะออกเดินทางผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสำรวจโลกแห่งแฟนตาซีที่ผสมผสานระหว่างเวทมนตร์และเทคโนโลยี ในฐานะนักผจญภัยอิสระ เปิดเผยความลับของซากปรักหักพังแอตแลนโบราณ และท้าทายกลุ่มผู้แข็งแกร่งร่วมกับเพื่อน ๆเพื่อฉลองการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลก "Crystal of Atlan" จะมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้เล่นเมื่อเกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ายิ่งมาก รางวัลที่ปลดล็อกก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย และเมื่อจำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกเกิน 8 ล้านคน จะมอบเพิ่มเติมอีก 100,000 เหรียญทอง และรางวัลอื่น ๆ ในเกม รีบชวนเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมด้วยกัน เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าให้ถึงหมุดหมายที่สูงขึ้น และปลดล็อกรางวัลที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผู้เล่นทุกคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะมีโอกาสเข้าร่วมสุ่มจับฉลากและรับรางวัลสุดหรู เช่น แพ็กของขวัญจาก Apple 3 ชิ้น (iPhone 16 Pro Max 1TB + Apple Watch Ultra + AirPods Max), PS5 pro, Razer Controller ฯลฯ รีบชวนเพื่อนมาลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัลเลือกคลาสที่หลากหลายได้ตามใจตั้งแต่เริ่มเกม แต่ละคลาสมีเซ็ตสกิลมากกว่า 20 แบบ ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสผสมผสานสกิลได้หลายแบบ และกระตุ้นให้ผู้เล่นลองใช้แนวคิดที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างเซ็ตสกิลพิเศษตามแบบฉบับของตนเองเกมนี้ใช้การออกแบบ 3D เพื่อสร้างพื้นที่การต่อสู้แบบไดนามิกที่ควบคุมได้เต็มรูปแบบ คุณจะได้สัมผัสกับคอมโบกลางอากาศที่ตื่นตาตื่นใจและท่าทางต่อสู้ที่ลื่นไหล ซึ่งการต่อสู้ที่สมจริงจะทำให้คุณเล่นสนุกจนหยุดไม่ได้ในโหมด PVE ของ "Crystal of Atlan" ผู้เล่นสามารถท้าทายดันเจี้ยนที่เต็มไปด้วยอันตรายและปริศนาเพียงลำพัง พร้อมสัมผัสกับความตึงเครียดและความตื่นเต้นที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งร่วมกับเพื่อน ๆ เพื่อต่อสู้ด้วยกันในดันเจี้ยนแบบทีม เพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นที่ได้จากการต่อสู้แบบทีม ต่อสู้เคียงข้างกับเพื่อนร่วมทีม ฝ่าฟันความยากลำบากต่าง ๆ ด้วยกัน และรับเกียรติยศกับความสำเร็จจากการต่อสู้ในการแข่งจัดอันดับสุดตื่นเต้นนี้ ผู้เล่นไม่เพียงแต่จะได้วัดฝีมือกับผู้เล่นระดับท็อปทั่วโลกแบบ 1V1 เท่านั้น แต่ยังสามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อน ๆ ในรูปแบบทีม 3V3 ได้อีกด้วย โดยใช้ทักษะส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมและกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีเพื่อช่วงชิงเกียรติยศสูงสุด ไม่ว่าจะต่อสู้เพียงลำพังหรือเป็นทีม ท้าทายและก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง จนในที่สุดก็ไปถึงจุดสูงสุดในตารางอันดับ เพื่อขีดเขียนตำนานการต่อสู้ของคุณเอง และสัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจของการประลองที่ไม่มีใครเทียบได้"Crystal of Atlan" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ https://playcoa.onelink.me/cacd/wpxg9zgi ติดตามรับข่าวสารล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่ https://coa.nvsgames.com/ YouTube และ X