ภาคต่อเกมต่อสู้ "ดาบพิฆาตอสูร" วางจำหน่าย 1 ส.ค.นี้

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2" จะดำเนินเรื่องราวต่อจากภาคแรกกับการผจญภัยครั้งใหม่ของ "คามาโดะ ทันจิโร่" และพวกพ้องที่ต้องเผชิญฟันฝ่าเหตุการณ์ใน ย่านเริงรมย์ ปกป้อง หมู่บ้านช่างตีดาบ รวมถึงเข้ารับการสั่งสอนของเสาหลัก เดินรอยตามเนื้อหาต้นฉบับของอนิเมะนอกจากโหมดสตอรี่เล่นคนเดียวแล้ว ในโหมดต่อสู้อิสระ VS Mode ยังเพิ่มตัวละครที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ให้มากขึ้น โดยตัวละครดั้งเดิมจากเกมภาคแรกทั้ง 18 ตัวรวมถึงอสูรและตัวละคร DLC ที่เคยปล่อยดาวน์โหลดทั้งหมดจะถูกยกมาใส่ไว้ในเกมภาคสองแบบครบถ้วน เสริมทัพด้วยเหล่าตัวละครหน้าใหม่ อย่างเสาหลักหมอก "มุอิจิโร่ โทคิโท", เสาหลักความรัก "มิซึริ คันโรจิ", เสาหลักอสรพิษ "โอบาไน อิงุโระ", เสาหลักวายุ "ซาเนมิ ชินาสึกาวะ" และเสาหลักหินผา "เกียวเม ฮิเมจิมะ"สำหรับผู้เล่นที่มีเซฟเกมภาคแรก หรือเกม Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! บนแพลตฟอร์มเดียวกันและโซนเดียวกัน จะสามารถปลดล็อคโบนัสพิเศษ ดังนี้- Playable Character Early Unlock Tokens : Academy Tanjiro, Academy Nezuko, Academy Zenitsu, Academy Inosuke, Academy Giyu, Academy Shinobu- Playable Character Early Unlock Tokens : Hinatsuru, Makio, Suma- Battle Attire Early Unlock Tokens : Kimono (Meal Prep) Hinatsuru, Makio, Suma"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2" จะวางจำหน่ายในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วที่ https://asia.sega.com/kimetsu_hinokami2/en/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ SEGA Asia