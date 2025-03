T1 คว้าแชมป์ VALORANT Masters Bangkok มุ่งสู่เส้นทางแชมป์โลก!

เผยว่า "เราตื่นเต้นอย่างมากที่ T1 คว้าแชมป์ในศึก Masters Bangkok การที่ทีมจาก Pacific สามารถคว้าชัยชนะได้ในทัวร์นาเมนต์ Masters แรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่ง นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของผู้เล่นในภูมิภาคของเรา และผมตั้งตารอที่จะได้เห็นทีมจาก Pacific ก้าวขึ้นไปบนเวทีระดับโลกมากขึ้นในอนาคต"Masters Bangkok คือศึกใหญ่ระดับโลกครั้งแรกของ VALORANT ที่เดินทัพมาตั้งสนามรบในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังสร้างสถิติใหม่เป็นการแข่งขัน VALORANT Masters ที่มียอดผู้ชมสูงสุดในประวัติศาสตร์ ด้วยจำนวนผู้ชมสูงสุดพร้อมกันกว่า 4.3 ล้านคน อีเวนต์ที่มีแต่นักกีฬาระดับเวิลด์คลาสเข้าแข่งแบบนี้ Riot Games ก็เล่นใหญ่เอาใจวัยรุ่นวาโลไทยด้วยการจัดพื้นที่สุดเจ๋งทั้ง VALORANT Night Market และ VAL Lobby ซึ่งไม่ว่าพื้นที่จะใหญ่แค่ไหนก็เต็มไปด้วยวัยรุ่นวาโลไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมงานด้วยความกระหายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้นอกจากการร่วมลุ้นแชมป์แล้ว พวกเขายังมาร่วมสนุกกับสารพัดกิจกรรมใน VALORANT Night Market ตลาดนัดสุดชิคในสไตล์ "ตลาดกลางคืน" แบบไทยๆ ที่ยกเอา Night Market จากในเกมมาไว้ในโลกความจริง เช่น แลนด์มาร์กตุ๊กตุ๊กสุดคิ้วต์ จุดเช็กอินรถตุ๊กตุ๊กที่ได้แรงบันดาลใจจากกิจกรรม Drops ในรอบ Grand Finals ครั้งนี้, ชอปปิงไอเท็มสุดพรีเมียมจากแบรนด์ดังที่ร่วมคอลแลบกับ VALORANT อย่าง หงส์ไทยและ Bearhouse หรือการแปลงโฉมเป็นวัยรุ่นวาโล ด้วยบริการไถข้างทรงผม สเปรย์ไฮไลต์สีผม หรือติด Flash Tattoo ลายทีมโปรดหรือเอเจนท์ เป็นต้น รวมทั้ง VAL Lobby พื้นที่รวมพลเพื่อหาตี้ไปลุยต่อในเกม และกิจกรรมสนุกๆ สุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมายและที่เซอร์วิสแฟนเกมสุดๆ คือกิจกรรม Meet & Greet นักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Crws, JitboyS, Primmie จากทีม Talon, Tenz และคนอื่นๆ โดยครั้งนี้ TenZ และ Primmie ได้โชว์เล่นเอเจนต์ตัวใหม่บนเวที VALORANT Masters Bangkok ด้วย นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ให้เหล่า BEUS แทบกรี๊ดสลบ คือ การปรากฏตัวของ HEART สมาชิกวง BUS because of you i shine บอยกรุ๊ปชื่อดัง ที่คราวนี้ไม่ได้แค่มาโชว์ตัว แต่สลัดคราบไอดอลหนุ่มสุดหล่อมาเป็นหนึ่งในนักแข่งตัวตึงของทีม Thailand ใน Showmatch เอเจนท์ใหม่อย่าง Waylay เอเจนท์สาว Duelist สัญชาติไทยคนแรกในจักรวาล VALORANT ในครั้งนี้ด้วยอีกหนึ่งในความพิเศษของ Masters Bangkok คือการคอลแลบกับศิลปินตัวท็อปของวงการ HipHop ไทย อย่าง MILLI กับเพลงธีมงานเดือดจัดๆ ที่ชื่อว่า ONE PUNCH ที่เพิ่มบีทให้บรรยากาศสมรภูมิครั้งนี้คึกคักขึ้นอีกหลายเท่า และ MILLI ยังโผล่มาเซอร์ไพรส์ที่ VALORANT Night Market รวมทั้งแอบมาเกาะติดขอบสนามในรอบ Grand Finals เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2568 อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นตัวแทนภาครัฐเข้าร่วมงานด้วยตำแหน่งแชมป์ Masters Bangkok คือก้าวแรกที่สำคัญมาก เป็นการเก็บคะแนนของแชมป์แรกเพื่อเข้าสู่เส้นทางแชมป์โลก ซึ่งหลังจากนี้ ทุกทีมจากทั่วโลกจะต้องกลับเข้าไปแข่งกันต่อในลีกของตัวเอง แล้วกลับมาสู้กันอีกครั้งในศึก Masters ครั้งต่อไปคือ Masters Toronto ในเดือนมิถุนายนนี้ ที่จะมีเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดาเป็นสนามรบ ความเดือดของการช่วงชิงเพื่อเก็บคะแนนสนามที่สองจะกลับมาลุกโชน เพื่อเข้าใกล้การคว้าตั๋วเข้าแข่งชิงแชมป์โลกอันทรงเกียรติของ VALORANT Champions Tour (VCT) แห่งปีที่ VALORANT Champions Parisติดตามการแข่งขัน VCT Pacific รอบต่อไปได้แก่ VCT Pacific Stage 1 เพื่อค้นหา 2 ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในแปซิฟิกไปลุยกันต่อที่ Masters Toronto ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. - 16 พ.ค. นี้ กดติดตามโซเชียลมีเดีย @valorantesportsTH เพื่อไม่พลาดทุกการแข่งขัน