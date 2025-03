Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.6 "ณ ซากปรักหักพังที่ถูกลืม" อัปเดต 12 มี.ค.นี้

ในเนื้อเรื่องหลักใหม่ เหล่า Proxy ได้ปณิธานอย่างแน่วแน่แล้วว่า จะต้องคว้าของสะสมที่มีส่วนเชื่อมโยงกับ Sacrifice ในงานประมูลมาให้ได้ และงานประมูลครั้งนี้ ก็ได้ปลุกกระแสความตึงเครียดระหว่างขั้วอำนาจต่าง ๆ ขึ้นมา ท่ามกลางสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ Hugo กับ Vivian ดูเหมือนจะมีเจตนาเข้าใกล้ Proxy และยากที่จะบอกได้ว่า พวกเขาเป็นมิตรหรือศัตรู นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักแล้ว ผู้เล่นทุกคนยังจะได้เปิดเผยอดีตของ Anby ในช่วงก่อนที่เธอจะเข้าร่วมกับ Cunning Hares และได้เจาะลึกเรื่องราวของกองทัพ New Eridu อีกด้วยในฐานะอดีตหัวหน้าทีม Silver Squad เมื่อก่อน Anby เคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อเธอเป็น Agent แรงก์ S ธาตุไฟฟ้าสายโจมตีรุนแรง เชี่ยวชาญการใช้ดาบคู่ในการสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้า การโจมตีของเธอสามารถทำได้เกิดความเสียหาย Aftershock และสามารถเพิ่ม CRIT DMG ต่อเป้าหมายเดียวกันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้Agent แรงก์ S ใหม่อีกคน ที่เผยโฉมมาพร้อมกับ Soldier 0 - Anby คือเธอเป็น Agent ธาตุไฟฟ้าสายสตั๊น และเป็นสไนเปอร์มือฉมังของ Obol Squad โดยหลังจากเข้าสู่โหมดสไนเปอร์ Trigger จะสามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้อย่างว่องไว รอจังหวะใช้การโจมตีปิดฉาก และทำให้เกิดซัปพอร์ตอย่างรวดเร็ว เพื่อนำเพื่อนร่วมทีมเข้าสู่สนาม การโจมตีของเธอจะสะสมค่า Purge ซึ่งจะเพิ่มความเสียหาย Aftershock และทำให้เพื่อนร่วมทีมสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเดียวกันได้มากขึ้นนอกจากนี้ที่เราคุ้นเคย ก็จะกลับมาในฐานะ Agent แรงก์ A กายภาพสายสตั๊นแห่ง Sons of Calydon ซึ่งในขณะเดียวกัน Agent แรงก์ S ธาตุไฟสายธาตุผิดปกติ Burnice และ Agent แรงก์ S ธาตุอีเทอร์สายโจมตีรุนแรง Zhu Yuan ก็จะกลับมารีรันในตู้กาชาอีกด้วยในเวอร์ชัน 1.6 ผู้เล่นทุกคนจะได้พบกับ Geppetto บอสใหม่ใน Hollow Zero พร้อมปลดล็อกกวาดล้างแนวรบความยากระดับ 6 ขณะเดียวกัน ในเกมเพลย์ "ปฏิบัติการย้อนรอย" ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Hollow Zero แต่ละด่านจะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ลิมิเต็ดที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ยิ่งมีเหรียญทองมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความเสียหายมากเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์การต่อสู้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยในการฉายพิเศษของ Trigger ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเกมเพลย์แนว TPS ใหม่ และได้ท้าทายกับภารกิจซุ่มยิง นอกจากนี้ ผู้เล่นทุกคนยังจะได้ทำการท้าทายในกิจกรรม "จงต่อสู้! เจ้าฮีโร่ตัวน้อย!" ในฐานะของโดรน Bangboo หรือช่วย Bangboo สำเร็จบททดสอบทั้งสิบในกิจกรรม "ศึกใหญ่ของอัศวินตัวน้อย" เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมถึง Agent "Pulchra" ได้อีกด้วยหลังจากปรับปรุงระบบการพัฒนาตัวละครไปอีกขั้น Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.6 จะเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม PlayStation®5 Pro, PlayStation®5, PC, iOS และ Android ในวันที่ 12 มีนาคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X: @ZZZ_TH