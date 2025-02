Metal Valley ร่วมกับ Extend Games - Bitkub Chain - JFIN Chain จับหุ่นขุดแร่สร้าง NFT เกมเรือธง

ในผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น นักล่าหุ่นรับจ้าง ที่ออกสำรวจดินแดนลึกลับ ซึ่งเต็มไปด้วย Autometa หุ่นยนต์มีชีวิตหลากหลายรูปแบบ ผู้เล่นจะต้อง จับ ปรับแต่ง และประกอบร่างหุ่นยนต์ ให้เป็นของตนเอง พร้อมพิชิตบอสสุดแกร่ง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักล่าหุ่นอันดับหนึ่งของโลกเป็นผลงานล่าสุดจาก Extend Games ทีมพัฒนาเกมที่เคยสร้างความสำเร็จมาแล้วกับ A.R.E.S. Extinction Agenda, So Many Me, และ Morning Moon Village ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล• ออกแบบ ปรับแต่ง และประกอบร่าง Autometa ในแบบที่ไม่เคยมีในเกมไหนมาก่อน สร้างหุ่นยนต์ที่เป็นของคุณเองอย่างแท้จริง• ผจญภัยในโลก Open Zone ที่เต็มไปด้วยภารกิจและความท้าทาย• ส่งหุ่นไปทำภารกิจขุดแร่บน Web3 เพื่อรับรางวัลพิเศษมากมาย• Hybrid NFT Integration ให้ผู้เล่นสามารถสร้าง NFT หุ่นยนต์ของตนเองได้ (แต่สามารถเล่นเกมได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Blockchain)• รองรับทั้ง Windows, Android และ iOSMetal Valley เป็นเกม Hybrid NFT ที่พัฒนาโดย Extend Games สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายบล็อกเชนชั้นนำอย่างอย่าง Bitkub Chain และ JFIN Chain เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบปกติ และแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้- Samsung Galaxy S25 ฟรี 1 รางวัล- J Point 5,000 แต้ม (มูลค่า 500 บาท) จำนวน 20 รางวัล- BO Trading Fee Credits มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล- 3XE Gasha Ticket 1 ใบ- Super Cube 5 ชิ้น (อุปกรณ์จับหุ่นพิเศษ)- Ex-Coin 1,000 เหรียญ