Magic: The Gathering เปิดตัวการ์ดเสริม "Aetherdrift" พร้อมซิ่งเต็มสปีดแล้ววันนี้!

ชิงเหรียญทองแน่นอนว่าความเร็วเป็นเรื่องสำคัญ แต่ภาพลักษณ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน Aetherdrift มีการ์ดรูปแบบพิเศษมากมายให้ผู้เล่นได้สะสม และแน่นอนว่าทุกคนได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอ



Aetherspark แบบระบุจำนวน





รางวัลใหญ่สุดคงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Aetherspark ซึ่งสามารถพบได้ในรูปแบบ Serialised Full-Art, Borderless Foil ซึ่งมีอยู่แค่ 500 ใบเท่านั้นในโลก การ์ดแต่ละใบจะมีบ่งชี้ X/500 สามารถหาเจอได้แค่ใน Collector Boosters



FIRST-PLACE BOX TOPPER





อวดการเป็นผู้ชนะด้วย First-Place Box Toppers! ในกล่อง Play Booster และ Collector Booster ของ Aetherdrift แต่ละกล่อง จะมีแถม First-Place Box Topper ซึ่งภายในจะมีการ์ด Rare หรือ Mythic Rare ในรูปแบบ Gold Foil และ Basic Land แบบ Full-art ด้วยอีกหนึ่งใบ



GRAFFITI GIANTS





ภาพศิลปะขนาดใหญ่ของเทพเจ้าถูกพบเห็นได้ตามเส้นทางแข่ง อย่าเพิ่งตื่นตกใจไปถ้าคุณเห็นการ์ด Borderless Graffiti Giant เหล่านี้ ซึ่งสามารถหาได้ใน Play Booster และ Collector Booster



JAPAN SHOWCASE





การ์ด Japan Showcase กลับมาในรูปแบบธีมการแข่งรถ โดยจะถูกวาดในรูปแบบญี่ปุ่นโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น สามารถเจอได้ในรูปแบบ Foil และ Fracture Foil การ์ดเหล่านี้พบได้จาก Collector Booster เท่านั้น



LANDS









ในยามที่คุณซิ่งผ่านโลกต่างๆ คุณจะได้โอกาสชมวิวอันน่าตื่นตะลึง การ์ดเหล่านี้มีรูปแบบแตกต่างกันหลายแบบ เช่น Full-Art Panorama (แถวบน) Full-Art Driver’s Seat (ขวาล่าง) และ Borderless Dual Lands (ซ้ายล่าง)





Magic The Gathering: Aetherdrift วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ Play Booster, Collector Booster, มี Commander Decks 2 แบบ, Prerelease Packs, Bundles และ Finish Line Bundles ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: https://magic.wizards.com/en/products/aetherdrift



นั่งหลังพวงมาลัยและรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่น เพราะว่าเดิมพันของ Ghirapur Grand Prix งานแข่งรถข้ามมิติผ่านหลายโลกของ Multiverse นั้นสูงมากจริงๆ! รางวัลใหญ่ของงานแข่งนี้คือ Planeswalker Spark เทียมที่เรียกว่า Aetherspark ซึ่งแม้กระทั่ง Planeswalker ชื่อดังอย่าง Chandra ก็ยังจะต้องมาร่วมแข่งขันเพื่อแย่งชิง Aetherdraft ให้หวานใจ Nissa ของเธอ ผู้ที่สูญเสีย Planeswalker Spark ของตัวเองไปในเหตุการณ์ช่วง March of the Machine คุณจะทนความร้อนแรงในยามที่เร่งเครื่องจนความเร็วพุ่งถึงจุดสูงสุด และซิ่งผ่าน Avishkar, Amonkhet และ Muraganda ไหวหรือไม่? ช่วงชิงให้ได้เหรียญทองหรือมอดไหม้กลายเป็นลูกไฟ แต่สำคัญที่สุด จงซิ่งให้เร็ว เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ร้านค้าสมาชิก Wizards Play Network (WPN) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเร่งเครื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรม Race To Victory! ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน การเข้าร่วมกิจกรรมในร้านค้าสมาชิก WPN ที่ร่วมรายการจะให้คะแนนสะสมที่ผู้เล่นสามารถเก็บเพื่อชิงรางวัล การเล่นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสะสมความเร็ว และช่วงชิงรางวัลที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เล่นสามารถหาร้านค้า WPN และตรวจสอบกิจกรรมได้ ที่นี่ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในร้าน เช่น Prerelease, Draft, Standard, Commander หรือกิจกรรมอื่นๆ (Modern, Sealed, Legacy) ผู้เล่นสามารถสะสมคะแนนเพื่อชิงรางวัล ซึ่งประกอบไปด้วย เข็มกลัด 3 แบบ, โปสเตอร์ลาย Graffiti Giants ขนาด A3 2 แบบ, พวงกุญแจ 2 แบบ, และอุปกรณ์นับเลือดและ Speedนอกเหนือจากนี้ ผู้เล่น 3 คนแรกที่เข้าเส้นชัยของแต่ละสมาชิก WPN ภายใน 23 มีนาคมจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรม Race To Victory Country Championship เพื่อช่วงชิงถ้วยรางวัล Aetherspark ซึ่งมีอยู่เพียง 5 ใบเท่านั้น สำหรับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยถ้วยรางวัลของแต่ละประเทศจะมีชื่อของประเทศนั้นเขียนกำกับอยู่ด้วยนักซิ่งของ Aetherdrift พร้อมที่จะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ เพิ่มโอกาสชนะด้วยความสามารถใหม่ชื่อเมื่อการ์ดใบไหนก็ตามบอกให้ผู้เล่น "Start Your Engines" ผู้เล่นจะเริ่มนับความเร็วของตนเอง ในตาของผู้เล่นคนดังกล่าว หากผู้เล่นฝั่งตรงข้ามสูญเสียค่าชีวิต ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับความเร็วเพิ่มเรื่อยๆ ไปจนถึง "Max Speed" การ์ดหลายใบจะมีความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเร็ว และมักจะแข็งแกร่งขึ้นในความเร็วที่สูงขึ้นการค่อยๆ เพิ่มความเร็วทำให้การเล่นมีความน่าตื่นเต้น แต่บางครั้ง การเร่งเครื่องแบบกะทันหันแบบจำกัดครั้ง ก็สามารถทำให้แผนของคู่ต่อสู้ล่มไม่เป็นท่าได้ ความสามารถของ Aetherdrift สามารถใช้งานได้ครั้งเดียวในแต่ละเกม คล้ายการระเบิดพลังเพื่อแซงคู่แข่งหรือทิ้งห่างนักซิ่งคนอื่น!นักซิ่งจะไขว่คว้าชัยชนะได้อย่างไร ถ้าไม่มีซึ่งทั้งสองอย่างเป็นความสามารถเก่าที่จะกลับมาใน Aetherdrift นักซิ่งสามารถเลือกใช้งานยานพาหนะไฮเทค หรือจะขี่สัตว์ที่มีหลายขา หรือบางตัวอาจจะไม่มีขา เพื่อเสริมสง่าราศี คุณจะเลือกเป็นผู้แข่งแบบไหนกันนะ?