Assassin’s Creed ร่วมกับ Balatro ใน Friends Of Jimbo 4 พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

ในการอัปเดตฟรีนี้ ผู้เล่น Balatro สามารถสลับไพ่หน้าดั้งเดิม (Kings, Queens, Jacks) กับตัวละครสุดโปรดสามคนจาก Assassin Brotherhood ได้ โดยผู้เล่นจะมีโอกาสได้พบกับสหายเก่า เช่น Ezio Auditore (King of Spades) หรือ Jacob Frye (Jack of Spades) รวมถึงสมาชิกใหม่อย่าง Fujibayashi Naoe (Queen of Spades) จาก Assassin's Creed Shadowsทั้งนี้ เกม Assassin's Creed Shadows จะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 20 มีนาคม และจะวางจำหน่ายบน Ubisoft+*, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon ผ่านทาง Mac App Store** รวมถึงบน Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Store, Steam และ Epic Games StoreBalatro เป็นเกมโป๊กเกอร์โร้กไลค์ที่ผู้เล่นจะได้เล่นโป๊กเกอร์ในรูปแบบใหม่ ได้ค้นพบโจ๊กเกอร์ที่ใช้พลิกสถานการณ์ในเกม และสร้างสรรค์คอมโบสุดเร้าใจ หลังจากที่เกม Balatro 2024 วางจำหน่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เกมขายได้มากกว่า 5 ล้านชุด และได้รับคำชมเชยจากนักวิจารณ์ทั่วโลก ส่วนที่ Steam ทาง Valve ได้จัดอันดับเกมนี้ให้เป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดบน Steam Deck อีกด้วย