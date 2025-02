VALORANT Masters Bangkok 2025 ระเบิดศึกเดือดใจกลางกรุงเทพแล้ววันนี้

Masters Bangkok จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ รอบ Swiss และรอบ Bracket ในการจับคู่แข่งขันรอบแรก โดยจะแบ่งทีมออกเป็น 4 คู่ 4 สาย ตามผลงานที่ทำไว้ใน Kickoff Tournament โดยในรอบแรกนี้ เราจะได้เห็นทีมแชมป์จากการแข่งขัน Kick-Off ห้ำหั่นกับทีมรองแชมป์จากภูมิภาคอื่นในรอบ Swiss ทีมต้องชนะ 2 แมตช์ ก่อนที่จะแพ้ครบ 2 แมตช์ หากทำได้ จะผ่านเข้ารอบถัดไป โดยแต่ละแมตช์จะแข่งแบบ Best of Three (ชนะ 2 ใน 3 เกม) ทีมที่ชนะในรอบที่ 1 จะได้ไปต่อ ส่วนทีมที่แพ้จะต้องแข่งในแมตช์แบบแพ้คัดออก ระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบ จะมีการจับฉลากทั้งหมดสองครั้งเพื่อสุ่มจับคู่ทีมแข่งขัน โดยทีมจากภูมิภาคเดียวกันจะไม่สามารถแข่งกันเองได้ในรอบแรก เมื่อแข่งรอบ Swiss จบสามรอบ จะมีเพียง 4 ทีมเท่านั้นที่ได้ไปแข่งต่อในรอบ Bracketในรอบ Bracket จะใช้การจับฉลากเพื่อสุ่มจับคู่ทีมแข่งขันในสายการแข่งขันแบบแพ้สองครั้งคัดออกที่จะทำให้บางทีมต้องตกรอบไป ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแข่งขันแบบ Best-of-Five ในรอบ Finals สายล่าง และรอบ Grand Finals เพื่อเฟ้นหาทีมสุดท้ายที่จะได้ตำแหน่งแชมป์ Masters Bangkok ไปครองวัยรุ่นวาโลไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชม VALORANT Masters Bangkok 2025 ได้ที่ https://www.ticketmelon.com/ หรือรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube Instagram หรือ TikTok และติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ https://valorantesports.com/th-TH/