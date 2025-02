เพลย์วิธ คืนชีพเกมออนไลน์สุดฮาร์ดคอร์ "R.O.H.A.N.: The Vengeance"

"R.O.H.A.N.: The Vengeance" ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากเวอร์ชั่นทั่วโลก โดยทีมงานผู้พัฒนา PLAYWITH Games Inc. มีเป้าหมายที่จะสร้างเกมที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อนำเสนอประสบการณ์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงแก่นแท้ของเกม MMORPG ผ่านกิจกรรมที่รังสรรค์ไว้ให้โดยเฉพาะสำหรับเหล่า Hardcore gamers ที่ชื่นชอบการเสพเนื้อเรื่องและงานศิลป์ ที่แสดงให้เห็นในแต่ละดินแดนของเกมไปพร้อมกันระหว่างเล่นผู้เล่นจะได้มีส่วนร่วมในลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเนื้อเรื่องต้นฉบับ ตลอดจนถึง "ดินแดน" และ "เผ่าพันธุ์ใหม่" ที่จะถูกอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะนำพาไปสู่ทางแยกของเนื้อหาใหม่ที่ไม่รู้จบ ที่ผู้เล่นในแถบนี้จะไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจากเนื้อเรื่องเดิม จึงถือได้ว่า "R.O.H.A.N.: The Vengeance" เป็นแฟนไชส์เวอร์ชั่นใหม่สำหรับผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ได้เวลาจับอาวุธ เตรียมพร้อมลุยสงครามพร้อมสร้างมิตรภาพร่วมกับเหล่าผู้เล่นอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ ศึกแห่งดินแดนเลือดเดือดเริ่มต้นแล้ว ร่วมประกาศการชำระแค้นให้สาสม!25 กุมภาพันธ์ 2568 ~ ก่อนวันเปิดให้บริการเปิดหน้าเว็บไซต์ทางการให้ลงทะเบียนสมัครไอดี และกรอกแบบฟอร์ม แล้วรอรับของรางวัลได้เลย20 กุมภาพันธ์ ~ ก่อนวันเปิดให้บริการร่วมสนุกกับกิจกรรม Like & Share บนโพสต์หน้าแฟนเพจ แล้วรอลุ้นรับของรางวัลใหญ่ไปใช้งานก่อนใคร- Vengeance box set จำนวน 1 รางวัล- Surprise box set จำนวน 10 รางวัลติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการWebsite: https://www.rohansea.com Facebook: https://www.facebook.com/RohanThailandOfficial Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/1162114541964809 Discord: https://discord.gg/3KDzxFGJ3G YouTube: https://www.youtube.com/@playwiththailand6789