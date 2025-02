"สามเหมียวยอดนินจา" คืนชีพ! เปิดตัวเกมแอ็คชันสไตล์อนิเมะย้อนยุค

ในเกม "Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!" ผู้เล่นจะได้ควบคุมทีมสามเหมียวยอดนินจา ต่อสู้กับไดเมียว จิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ และลูกสมุนเพื่อปกป้องเมืองเอโดโรโพลิสให้พ้นภัย โดยผู้เล่นจะสามารถสลับตัวละครได้อิสระ เพื่อใช้ทักษะที่แตกต่างกันในการต่อสู้และการไขปริศนา เอาชนะศัตรูด้วยท่าไม้ตายที่ถอดแบบมาจากอนิเมะ สำรวจเมืองเอโดโรโพลิส เก็บเลเวล และรับการ์ดพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ให้กับตัวละคร"สามเหมียวยอดนินจา" หรือ Samurai Pizza Cats (ชื่ออังกฤษ) ผลิตโดย Tatsunoko Productions ออกฉายครั้งแรกในญี่ปุ่น พ.ศ. 2533 ต่อมาได้ฉายในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 มีจำนวน 52 ตอน และเคยได้รับการดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมบนเครื่อง Famicom ในปี พ.ศ. 2534"Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!" จะวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีผ่าน Steam ในปี 2026