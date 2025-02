"Goddess of Victory: Nikke" รีเทิร์นร่วมมือ Evangelion เริ่ม 20 ก.พ.นี้

ในอีเวนต์ NIKKE x Evangelion รอบนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับ เนื้อเรื่องสุดพิเศษ ที่เกิดขึ้นในโลกของ Evangelionพร้อมกับตัวละครขวัญใจแฟน ๆ อย่าง ชิกินามิ อาสึกะ แลงเลย์: WILLE, อายานามิ เรย์ [ชื่อชั่วคราว] และสึซึฮาระ ซากุระ (น้องสาวของ Toji) นอกจากนี้ ด้วยกระแสตอบรับอันล้นหลามจากการร่วมมือครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ชิกินามิ อาสึกะ แลงเลย์, อายานามิ เรย์ และ มาคินามิ มาริ อิลลัสเทรียส จะกลับมาให้ผู้เล่นได้ครอบครองอีกครั้งนอกจากตัวละครแล้ว ผู้เล่นยังสามารถเพลิดเพลินไปกับ คอสตูมพิเศษ (รวมถึงคอสตูมแจกฟรี) แผนที่อีเวนต์แบบ 3D สุดอลังการ และมินิเกมใหม่สุดท้าทายตัวอย่าง Trailer ที่ปล่อยออกมา เผยโฉมตัวละครใหม่ ชิกินามิ อาสึกะ แลงเลย์: WILLE, อายานามิ เรย์ [ชื่อชั่วคราว] และ สึซึฮาระ ซากุระ พร้อมกับฉากการต่อสู้สุดระทึกเหนือท้องทะเลสีแดง อนิเมชั่นสุดเร้าใจแสดงให้เห็น Evangelion Unit Two และ Evangelion Mark.09 การต่อสู้สุดตื่นเต้นทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูลึกลับ Gatekeeper ซึ่งสัญญาว่าจะเป็นศึกสุดมันส์ที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์และพลังทำลายล้าง ในฉากการต่อสู้อันน่าทึ่งเคียงข้างเรือรบสุดแข็งแกร่งแห่ง Ark’s FormidableNEON GENESIS EVANGELION ออกอากาศครั้งแรกในปี 1995 และกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมต่อมาในปี 2007 ภายใต้การวางแผน เขียนบท และดูแลโดย Hideaki Anno ซีรีส์นี้ถูกนำมาเล่าใหม่ในโปรเจกต์ REBUILD OF EVANGELION ซึ่งประกอบด้วยสามภาค ได้แก่ 1.0, 2.0 และ 3.0 และได้รับความนิยมอย่างมหาศาลจากแฟน ๆ ทั่วโลกบทสรุปของ Evangelion EVANGELION: 3.0+1.0 THRICE UPON A TIME ซึ่งเป็นภาพยนตร์ลำดับที่สี่ของซีรีส์ ได้รับเสียงตอบรับถล่มทลายจากผู้ชมกว่า 6.73 ล้านคนGODDESS OF VICTORY: NIKKE มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 45 ล้านครั้ง นับตั้งแต่เปิดตัว และสามารถเล่นได้บน iOS App Store, Google Play และ Windows PC ทั่วโลกดาวน์โหลดเกมเวอร์ชัน PC ได้ที่ : https://nikke-sea.com/download.html ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ NIKKE● เว็บไซต์เกมอย่างเป็นทางการ : https://bit.ly/3ei5pCi ● Facebook Page TH : https://bit.ly/3Rn4FdI ● Youtube TH : https://bit.ly/3ROFa5p ● Discord TH : https://bit.ly/3TLl9hx ● TikTok TH : https://bit.ly/3qdPmYS