"การ์ดเมจิก" เผยโฉมชุดคอลแลบ Final Fantasy วางจำหน่าย 13 มิ.ย.นี้

Magic: The Gathering - Final Fantasy เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Wizard of the Coast กับ Square Enix ในการนำซีรีส์เกมอาร์พีจีชื่อดังอย่าง Final Fantasy มาผนวกรวมกับการ์ดเกม Magic: The Gathering โดยในชุดนี้จะมีการ์ดตัวละครและมอนสเตอร์จากเกม Final Fantasy ภาคหลัก ตั้งแต่ภาคแรกจนถึง Final Fantasy XVI ซึ่งมีทั้งภาพที่วาดโดยศิลปินของ Magic ภาพวาดคลาสสิกจากเกม Final Fantasy และภาพที่วาดขึ้นใหม่โดยศิลปินของ Final Fantasy เพื่อการ์ดชุดนี้โดยเฉพาะกล่าวว่า “เกม Final Fantasy เต็มไปด้วยเนื้อเรื่อง ตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบ และฉากที่เป็นเอกลักษณ์ การเลือกเกมนี้เพียงเกมเดียวเป็นธีมนั้นก็เพียงพอที่จะออกแบบการ์ดสำหรับทั้งเซต เมื่อมองไปที่การ์ดแต่ละใบจะเห็นถึงเรื่องราวมากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกช่วงเวลาที่น่าจดจำของซีรีส์ Final Fantasy และคงไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ใช่เกมนี้”Magic: The Gathering - Final Fantasy จะวางจำหน่ายทั้ง Play Booster, Collector Booster, Bundle, Commander Deck, Starter Kit และ Pre-release ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/